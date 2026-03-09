快訊

法人看好3月起運價加速上漲 這三檔航運股成為加碼首選

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
法人對後市展望保持樂觀，預期運價漲勢將於3月起進一步加速，首選散裝的中航（2612）、裕民（2606）與新興（2605）。示意圖。圖為貨櫃船。圖／AI生成
全球散裝航運市場展現強勁韌性！本土大型投顧發布產業報告指出，受惠於西非鐵礦場產能釋放、地緣政治導致航程加長，以及中國大陸農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價出現「淡季不淡」的趨勢。法人對後市展望保持樂觀，預期運價漲勢將於3月起進一步加速，首選散裝的中航（2612）、裕民（2606）與新興（2605）。

本土投顧指出，散裝族群受惠三大核心動能推升運價：一、西芒度鐵礦場長水路效應：位於幾內亞的西芒度（Simandou）鐵礦場已於2025年11月投產，其11,000海浬的超長航程顯著增加海岬型（Capesize）船舶需求，預計未來兩年供需將持續緊繃。

二、地緣政治與原油採購轉向：受美伊衝突與對俄制裁影響，中、印兩國轉向美國及中東採購原油，航程增加30-50％，導致油輪（VLCC）運價自2025年10月起快速飆升。

三、季節性需求重啟：中國大陸農曆年後開工將帶動原物料回補需求，加上中、美關稅協議下2,000萬噸黃豆預計於3月起陸續啟運，有利於巴拿馬型（Panamax）船舶需求。

投顧法人強調，目前最青睞的船型為Capesize（海岬型）與VLCC（油輪）。前者具備長期結構性供需緊繃利多，後者則受短期供需失衡支撐，帶動運價維持高位。

針對台股散裝族群，國內大型投顧提供個股評等與投資建議：一、中航為「增加持股」評等、目標價從前次67元調升至72元，主因旗下12艘船隊全數為海岬型，且以長約為主，營運穩健並直接受惠於長水路需求增加 。

二、裕民則為「持有」評等，目標價從前次61元調升至72元。關鍵因素在於雖然2025年第4季表現因短租船減少而略低於預期，但看好2026年運價展望，財務預估獲得上修。

三、新興，法人雖未給予評等但仍看好其股價表現（由市場共識評估），關鍵因素擁在於有海岬型與油輪兩大主力船型，同時2026第1季預計將有處分船舶利益挹注，獲利表現可期。

