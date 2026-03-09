快訊

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

聽新聞
0:00 / 0:00

富喬營收／2月6.29億元創新高、年增60.76% 高階產品需求大增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
富喬先前召開股東常會，富喬董座張元賓先前已預告，公司將持續增強核心競爭力。圖：公司提供
富喬先前召開股東常會，富喬董座張元賓先前已預告，公司將持續增強核心競爭力。圖：公司提供

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）9日公布2月營收創新高達6.29億元，月增10.27%，年增60.76%。公司說明主要受惠於高階薄布產品需求大增。

富喬日前召開董事會，通過對富喬工業（泰國）有限公司投資31億元設立玻纖布廠資本支出案。資金來源為自有資金和金融機構融資，規劃預計2027年第3季量產。

富喬工業董事長張元賓表示，因應全球AI市場持續發展及PCB供應鏈在泰國布局日趨完整，富喬決定擴大泰國廠投資，深化與CCL和板廠的戰略合作，提升東南亞供應鏈的附加價值，以提供給終端客戶更完整的服務。

延伸閱讀

倚天酷碁財報／2025年 EPS 達1.88元 投資美國 PC 周邊品牌 Plugable

永立榮營收／2月809萬元、年增96.2％ 攜網紅品牌「ipapa」創銷售佳績

均豪、均華2月報喜 業績分別月增31%、30%

聯德控股營收／2月5.34億元、年增22% 前二月11.87億元、年增16.3%

相關新聞

富喬營收／2月6.29億元創新高、年增60.76% 高階產品需求大增

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）9日公布2月營收創新高達6.29億元，月增10.27%，年增60.76%。公司說明主要受惠於高階薄布產品需求大增。

王品營收／2月23.4億元創新高、年增24.01% 第2季「月月有連假」

王品（2727）9日公告2月自結營收，兩岸合併營收23.4億元，年增24.01%；台灣營收19.2億元，年增23.55%，雙雙刷新單月歷史新高紀錄；大陸營收4.2億元，也年增26.16%。2026年前兩月合併營收45.2億元，年增10.13%，同創王品的歷史新高。法人表示，王品集團從2025年11月至今，已經連續4個月單月營收突破20億元，表現相當亮眼。

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

上市櫃公司祭庫藏股護盤 共1,462億元銀彈上膛

台股受國際油價飆漲衝擊，急殺失守月線關卡，心態偏多的公司派陸續祭出庫藏股護盤，包括譜瑞-KY（4966）、冠德（2520）等18家最高預計準備1,473億元，買回逾6萬張自家股票，將有助激勵市場信心，帶動股價回穩。

螺絲扣件急單湧現 中鋼：Q2復甦 有基之彈

螺絲扣件急單湧現，中鋼（2002）業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過。

名軒去年每股純益3.03元

名軒（1442）公告去年（2025）年財報，其中稅後純益11.07億元，年減57.82%，每股稅後純益（EPS）3.03元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。