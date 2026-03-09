聽新聞
富喬營收／2月6.29億元創新高、年增60.76% 高階產品需求大增
PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）9日公布2月營收創新高達6.29億元，月增10.27%，年增60.76%。公司說明主要受惠於高階薄布產品需求大增。
富喬日前召開董事會，通過對富喬工業（泰國）有限公司投資31億元設立玻纖布廠資本支出案。資金來源為自有資金和金融機構融資，規劃預計2027年第3季量產。
富喬工業董事長張元賓表示，因應全球AI市場持續發展及PCB供應鏈在泰國布局日趨完整，富喬決定擴大泰國廠投資，深化與CCL和板廠的戰略合作，提升東南亞供應鏈的附加價值，以提供給終端客戶更完整的服務。
