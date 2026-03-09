王品營收／2月23.4億元創新高、年增24.01% 第2季「月月有連假」

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
王品2月兩岸合併營收23.4億元，年增24.01%，台灣營收19.2億元，年增23.55%，雙雙刷新單月歷史新高紀錄。王品／提供
王品（2727）9日公告2月自結營收，兩岸合併營收23.4億元，年增24.01%；台灣營收19.2億元，年增23.55%，雙雙刷新單月歷史新高紀錄；大陸營收4.2億元，也年增26.16%。2026年前兩月合併營收45.2億元，年增10.13%，同創王品的歷史新高。法人表示，王品集團從2025年11月至今，已經連續4個月單月營收突破20億元，表現相當亮眼。

2月在農曆春節9天連假、情人節與228連假帶動下，台灣事業群365家餐廳業績暢旺，「王品牛排」、「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」、「肉次方」、「享鴨」六大品牌合計誕生史上最多的21家千萬大店，再次突破紀錄。其中，網友最愛的「肉次方」有7家千萬大店，穩坐集團人氣王。加計冷凍年菜等業績，成功推升營收首次突破19億元，達19.2億元，較去年同期15.6億元大增3.6億元，年增23.55%，直接改寫新高紀錄。

大陸事業群連續4個月營收呈現雙位數增長，雖然大陸民生消費成長趨緩，但經營團隊積極調整營運策略，強化成本控管，大陸事業群在2023～2025年，連續三年實現營業利益成長，顯示已經擺脫疫情低潮並回到正向走勢。目前店數達100家，2026年也將繼續展店，積極提升在中國大陸市場的擴張潛力。

展望3月，王品持續展店，各品牌餐廳也推出多樣新菜與促銷活動吸引商機：「夏慕尼」攜手知名主持人蔡康永推出最受歡迎的送龍蝦活動，「西堤牛排」則與女星安心亞合作推海鮮盤贈菜活動，「就饗鐵板燒」發表三道「邪惡下飯」新主餐，打出CP值高的198元商業午餐，搶占小資族心占率。法人認為，台灣餐飲市場在第2季「月月有連假」，包含清明節、母親節、端午節等節日，對內需餐廳營收有利，節慶商機有望成為餐飲業績成長的推手。

