台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

受國際利空因素影響，9日台股大盤表現疲軟，指數重挫1,489點。然而，台塑化展現極強的抗跌韌性，股價開在漲停板，即使中場數度打開，終場仍強勢亮紅燈作收，成為市場避險與資金追逐的焦點。投顧法人指出，除了受惠於油價上漲的利差擴大外，市場對其2026年獲利翻倍成長的預期，是支撐今日股價逆勢突圍的主因。

國大內行投顧分析，台塑化未來兩年擁有五大成長動能：一、煉油獲利穩健。歐美嚴寒推升冬季取暖用油需求，維持柴油利差；1Q26稅後EPS預估上修4.1％至0.38元。二、美伊衝突紅利：中東產能面臨生產與運輸中斷風險，將推升全球油價及塑化報價，預期2Q26獲利將顯著加溫。

三、反內捲政策助攻：中國大陸推動淘汰落後產能，限縮供給，有助於化解過去乙烯供需寬鬆的僵局。四、地緣政治轉機：烏俄戰爭若能停戰，將削減大陸廠商低價原油的成本優勢，減緩市場惡性競爭。五、轉投資南亞科評價利益：受惠於南亞科股價大漲，推估台塑化2026年底每股淨值將增至39.74元。

法人評估，台塑化2026年全年稅後EPS將達到1.87元，年增率高達79.4％，正式走出營運谷底。目前台塑化的股價淨值比（P/B）約為1.37倍，處於歷史區間下緣，評價顯著偏低。隨着2Q26進入汽油消費旺季及獲利復甦趨勢明確，建議投資人可逢低布局，參與台塑化的獲利回溫潮。