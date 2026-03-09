快訊

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

台股盤中大跌逾2,000點 兩原因使這檔跌幅最深

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
元大投信發出ETF重要公告，提醒投資人進行期元大S&P原油反1交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性。投信／提供
台股9日受中東戰事升溫、國際油價飆升與市場對通膨疑慮升高衝擊，亞股全面重挫，日經225指數大跌近7%、韓股跌幅超過8%，加權指數早盤一度下探31,529點，跌逾2,000點，失守32,000點關卡，盤面上最重的一檔是期元大S&P原油反1（00673R）盤中跌幅超過三成，成交量放大至8萬張之上，且溢價超過兩成。

元大S&P原油反1今日重挫，除了國際油價突破每桶100美元之外，該ETF的已發行在外受益權單位總數，因已達可募集額度上限，將自2月26日起暫停初級市場申購至今，在籌碼供給有限下，今日次級市場成交量較前一個交易日倍增，再度爆出超過25%的溢價幅度。

元大投信也發出ETF重要公告，因期元大S&P原油反1自2月26日起已發行在外受益權單位總數已接近募集額度上限而暫停受理初級市場申購，投資人僅得透過次級市場交易；及近期受到美伊戰爭持續擴大的影響，3月6日00673R於台股交易時間有出現交易熱絡及美國紐約商業交易所（NYMEX）西德州輕原油期貨契約於美國交易時間大幅上漲，造成ETF市價大幅高於淨值而有「單一營業日溢價幅度達10%（含）以上」情形，提醒進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性。

上市櫃公司祭庫藏股護盤 共1,462億元銀彈上膛

台股受國際油價飆漲衝擊，急殺失守月線關卡，心態偏多的公司派陸續祭出庫藏股護盤，包括譜瑞-KY（4966）、冠德（2520）等18家最高預計準備1,473億元，買回逾6萬張自家股票，將有助激勵市場信心，帶動股價回穩。

螺絲扣件急單湧現 中鋼：Q2復甦 有基之彈

螺絲扣件急單湧現，中鋼（2002）業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過。

名軒去年每股純益3.03元

名軒（1442）公告去年（2025）年財報，其中稅後純益11.07億元，年減57.82%，每股稅後純益（EPS）3.03元。

王品總店數 衝向500家

王品集團（2727）2026年將擴大兩岸展店計畫，預計集團總店數將突破500店，帶動營運有望比2025年出色。

欣巴巴2月營收年增3.5倍 八貫+1%

建商欣巴巴（9906）公布2月營收1.9億元，年增351.1%；前二月營收4.82億元，年增493.7%。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

