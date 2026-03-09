快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

上市櫃公司祭庫藏股護盤 共1,462億元銀彈上膛

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受國際油價飆漲衝擊，急殺失守月線關卡，心態偏多的公司派陸續祭出庫藏股護盤，包括譜瑞-KY（4966）、冠德（2520）等18家最高預計準備1,473億元，買回逾6萬張自家股票，將有助激勵市場信心，帶動股價回穩。

根據CMoney統計，近期宣布買回庫藏股的上市櫃公司中，除提前實施完畢的上緯投控（3708）、威力暘-創（6988）外，還有包括奈米醫材（6612）、佳邦（6284）、科妍（1786）、三陽工業（2206）、隆中（6542）、鳳凰（5706）、合騏（8937）、譜瑞-KY（4966）、共信-KY（6617）、漢達（6620）、南港（2101）、是方（6561）、冠德（2520）等18家，仍處於買回期間。

以預計買回金額上限來看，以譜瑞-KY將分兩段期間各208.3億元，共計416.6億元最多，祥碩（5269）278.0億元居次，前段班還有冠德179.1億元、三陽工業162.0億元、敦泰（3545）77.8億元、佳邦60.3億元、燁輝（2023）51.4億元、漢達30.8億元、是方30.4億元等。

南港、共信-KY、合騏、中裕（4147）、科妍、奈米醫材、鳳凰、隆中等則在2.8至19.8億元間。

上述買回庫藏股的公司，以燁輝預計買回1.5萬張最大手筆，冠德亦達6,000張，至於三陽工業及科妍各為5,000張、敦泰3,000張、中裕2,000張。

台新投顧副總經理黃文清分析，雖然台股漲至3萬點以上高檔，但觀察AI股、非AI股走勢相當分歧，部分績優股股價實屬委屈，採用價值投資策略的投資人或可觀察這些祭出庫藏股的公司基本面及籌碼面，尋求獲利機會。

國際油價 庫藏股

相關新聞

螺絲扣件急單湧現 中鋼：Q2復甦 有基之彈

螺絲扣件急單湧現，中鋼（2002）業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過。

名軒去年每股純益3.03元

名軒（1442）公告去年（2025）年財報，其中稅後純益11.07億元，年減57.82%，每股稅後純益（EPS）3.03元。

王品總店數 衝向500家

王品集團（2727）2026年將擴大兩岸展店計畫，預計集團總店數將突破500店，帶動營運有望比2025年出色。

欣巴巴2月營收年增3.5倍 八貫+1%

建商欣巴巴（9906）公布2月營收1.9億元，年增351.1%；前二月營收4.82億元，年增493.7%。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

