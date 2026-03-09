上市櫃公司祭庫藏股護盤 共1,462億元銀彈上膛

台股受國際油價飆漲衝擊，急殺失守月線關卡，心態偏多的公司派陸續祭出庫藏股護盤，包括譜瑞-KY（4966）、冠德（2520）等18家最高預計準備1,473億元，買回逾6萬張自家股票，將有助激勵市場信心，帶動股價回穩。

根據CMoney統計，近期宣布買回庫藏股的上市櫃公司中，除提前實施完畢的上緯投控（3708）、威力暘-創（6988）外，還有包括奈米醫材（6612）、佳邦（6284）、科妍（1786）、三陽工業（2206）、隆中（6542）、鳳凰（5706）、合騏（8937）、譜瑞-KY（4966）、共信-KY（6617）、漢達（6620）、南港（2101）、是方（6561）、冠德（2520）等18家，仍處於買回期間。

以預計買回金額上限來看，以譜瑞-KY將分兩段期間各208.3億元，共計416.6億元最多，祥碩（5269）278.0億元居次，前段班還有冠德179.1億元、三陽工業162.0億元、敦泰（3545）77.8億元、佳邦60.3億元、燁輝（2023）51.4億元、漢達30.8億元、是方30.4億元等。

南港、共信-KY、合騏、中裕（4147）、科妍、奈米醫材、鳳凰、隆中等則在2.8至19.8億元間。

上述買回庫藏股的公司，以燁輝預計買回1.5萬張最大手筆，冠德亦達6,000張，至於三陽工業及科妍各為5,000張、敦泰3,000張、中裕2,000張。

台新投顧副總經理黃文清分析，雖然台股漲至3萬點以上高檔，但觀察AI股、非AI股走勢相當分歧，部分績優股股價實屬委屈，採用價值投資策略的投資人或可觀察這些祭出庫藏股的公司基本面及籌碼面，尋求獲利機會。