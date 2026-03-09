快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大跌 至上股價逆勢走揚

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
至上董事長葛均。本報系資料庫
至上董事長葛均。本報系資料庫

記憶體市場因供不應求而報價走揚，三星主要通路商至上（8112）營運表現因此受到期待，9日即使面臨台股大跌，股價仍逆勢走揚。

至上與三星合作多年，去年第4季受惠於部分客戶搶先拉貨，營收表現明顯升溫，累計去年合併營收為2,265.28億元，年減4.4％，今年業績表現更趨勇猛，前兩月合併營收為568.49億元，年增幅度達1.02倍。

目前至上主要供應手機、伺服器等應用的記憶體，去年前三季記憶體業績比重約七成左右。雖然現階段外界對於今年整體手機市場規模的預期大多不太樂觀，但基於中低階用記憶體呈現缺貨，高階應用占比可能增加，評估至上全年手機相關業務表現仍有機會保持穩健。

同時，至上也供應伺服器用記憶體，搭上AI應用列車，只要原廠供貨無虞，後續相關銷售數量與容量都有可能持續增加，加上市場價格漲勢仍未止，今年相關業務成長力道也為外界所看好。

在記憶體漲價浪潮中，法人認為，至上今年營運不但有望回到成長軌道，獲利表現也相當可期。

業績 三星 營收

延伸閱讀

戰火炸盤記憶體卻有黑馬！廣穎逆勢漲停 黃仁勳一句話揭「缺貨行情」

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體 南亞科、華邦享漲價紅利

投信悄悄買進股浮上檯面 台積電、藥華藥等聚焦

記憶體缺貨 估「漲到年底」

相關新聞

台積電1,800元關卡保衛戰 創單日最大下跌金額紀錄120元

收到美股ADR走弱與國際局勢不穩干擾，台積電（2330）9日面臨1,800元關卡保衛戰，早盤改寫單日最大跌點120元，最低來到1,770元，隨著台積電股價基期變高，近年來的跌點也隨之放大，今日下跌金額創新紀錄。隨後在1,800元整理市值約來到46.68兆元。

螺絲扣件急單湧現 中鋼：Q2復甦 有基之彈

螺絲扣件急單湧現，中鋼（2002）業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過。

名軒去年每股純益3.03元

名軒（1442）公告去年（2025）年財報，其中稅後純益11.07億元，年減57.82%，每股稅後純益（EPS）3.03元。

王品總店數 衝向500家

王品集團（2727）2026年將擴大兩岸展店計畫，預計集團總店數將突破500店，帶動營運有望比2025年出色。

欣巴巴2月營收年增3.5倍 八貫+1%

建商欣巴巴（9906）公布2月營收1.9億元，年增351.1%；前二月營收4.82億元，年增493.7%。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。