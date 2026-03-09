台股大跌 至上股價逆勢走揚

記憶體市場因供不應求而報價走揚，三星主要通路商至上（8112）營運表現因此受到期待，9日即使面臨台股大跌，股價仍逆勢走揚。

至上與三星合作多年，去年第4季受惠於部分客戶搶先拉貨，營收表現明顯升溫，累計去年合併營收為2,265.28億元，年減4.4％，今年業績表現更趨勇猛，前兩月合併營收為568.49億元，年增幅度達1.02倍。

目前至上主要供應手機、伺服器等應用的記憶體，去年前三季記憶體業績比重約七成左右。雖然現階段外界對於今年整體手機市場規模的預期大多不太樂觀，但基於中低階用記憶體呈現缺貨，高階應用占比可能增加，評估至上全年手機相關業務表現仍有機會保持穩健。

同時，至上也供應伺服器用記憶體，搭上AI應用列車，只要原廠供貨無虞，後續相關銷售數量與容量都有可能持續增加，加上市場價格漲勢仍未止，今年相關業務成長力道也為外界所看好。

在記憶體漲價浪潮中，法人認為，至上今年營運不但有望回到成長軌道，獲利表現也相當可期。