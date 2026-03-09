快訊

台積電等兩檔強撐台股 蓄勢領軍反攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股9日重挫超過5%，盤中見到買盤持續承接台積電（2330）及元大台灣50ETF（0050），這兩檔今日交易金額位居前兩名，多頭持續投入資金撐住，以免指數再下滑。

台股交易前兩個小時，台積電成交金額近千億元，成交價在1,800元附近盤整，跌幅約5.5%；元大台灣50 ETF，成交金額約250億元，成交價在72.7元，跌幅約5.4%。

法人表示，多頭目前以穩定台股指數為主，避免多頭信心潰散，因此見到買盤強力護住台積電及大盤指數相關ETF，以化解來自外資或投信輸回的賣壓；但因為台積電的營運展望十分亮眼且明確，所以，也不乏逢低承接者；輝達GTC大會將上場，台積電法說會4月也登場，成為台股反攻強彈的時機。

台積電1,800元關卡保衛戰 創單日最大下跌金額紀錄120元

收到美股ADR走弱與國際局勢不穩干擾，台積電（2330）9日面臨1,800元關卡保衛戰，早盤改寫單日最大跌點120元，最低來到1,770元，隨著台積電股價基期變高，近年來的跌點也隨之放大，今日下跌金額創新紀錄。隨後在1,800元整理市值約來到46.68兆元。

螺絲扣件急單湧現 中鋼：Q2復甦 有基之彈

螺絲扣件急單湧現，中鋼（2002）業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過。

名軒去年每股純益3.03元

名軒（1442）公告去年（2025）年財報，其中稅後純益11.07億元，年減57.82%，每股稅後純益（EPS）3.03元。

王品總店數 衝向500家

王品集團（2727）2026年將擴大兩岸展店計畫，預計集團總店數將突破500店，帶動營運有望比2025年出色。

欣巴巴2月營收年增3.5倍 八貫+1%

建商欣巴巴（9906）公布2月營收1.9億元，年增351.1%；前二月營收4.82億元，年增493.7%。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

