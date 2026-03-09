台積電等兩檔強撐台股 蓄勢領軍反攻

收到美股ADR走弱與國際局勢不穩干擾，台積電（2330）9日面臨1,800元關卡保衛戰，早盤改寫單日最大跌點120元，最低來到1,770元，隨著台積電股價基期變高，近年來的跌點也隨之放大，今日下跌金額創新紀錄。隨後在1,800元整理市值約來到46.68兆元。

2026-03-09 11:29