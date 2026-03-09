聽新聞
保瑞營收／2月13.3億元、月增16.12% 未來12個月在手訂單84億元
保瑞（6472）9日公告2月合併營收為13.3億元，月增16.12%、年減23.2%。保瑞表示，2月營收較元月回升的主要營運動能，來自胃食道逆流學名藥DLS的市場觀望態度全面結束，客戶端重啟拉貨動能，為整體合併業績帶來顯著挹注。
在新產品線方面，保瑞計畫2026年推動至少七項學名藥新品上市，涵蓋多元治療領域，進一步鞏固其學名藥市場版圖。其中，近期已獲美國FDA核准用於乾眼症治療的Cyclosporine眼用製劑，切入全球乾眼症市場。
CDMO業務方面，截至最新統計，保瑞未來12個月在手訂單達2.64億美元（約新台幣84億元），雖歷經一個季度的訂單消化及第四季工作天數較少的雙重影響，整體數字仍維持在相對健康水位，顯示核心客戶黏著度穩固。
