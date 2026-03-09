螺絲扣件急單湧現 中鋼：Q2復甦 有基之彈

螺絲扣件急單湧現，中鋼（2002）業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過。

中鋼營業處長陳柏翰表示，農曆新年剛過完就發生美伊戰爭，造成市場動盪，但是行情與機會也在危機中誕生。目前台灣總體經濟已有改善，經濟成長比預期高，鋼鐵相關原物料成本同步上揚。

莊東杰強調，長期來中鋼開盤就是以「協同作戰」原則，全力協助下游業者提升外銷競爭力，因為只有下游客戶好、中鋼才會好，目前樂觀看待第2季「有基之彈」的復甦力道。

莊東杰指出，第1季棒線品項接單明顯好轉，主要受到客戶回補庫存帶動，市場開始出現急單需求。展望第2季，除大陸實施鋼品出口管理制度外，原料成本上升、能源與運費增加，以及大陸去年粗鋼減產約4%等因素，都對鋼價形成一定支撐。

國際政經局勢方面，美國對等關稅政策雖曾被高等法院判定違法，但美國總統川普仍引用《貿易法》第122條，對部分商品課徵10%關稅並可能提高至15%。不過鋼鐵產品主要仍適用232條款的50%關稅，因此整體政策不確定性反而降低，對鋼市屬於正面訊號。