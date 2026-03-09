王品總店數 衝向500家

王品集團（2727）2026年將擴大兩岸展店計畫，預計集團總店數將突破500店，帶動營運有望比2025年出色。

據統計，2026年元月王品集團共有24大品牌、共462家分店，其中台灣364家、大陸98家，不斷刷新創立以來紀錄，集團樂觀看待兩岸餐飲市場潛力，持續深耕布局，台灣全年目標再加開20家至30家，大陸經過調整後，市場也已經開始改變，今年也會聚焦展店20家至25家。

王品集團大陸餐飲布局經營調整後，2026年王品與西堤兩大品牌展店速度加快，並持續「養」新品牌。隨著2025年大陸產品、售價調整告一段落，平均銷售單價（ASP）開始回升，品均客單價突破人民幣300元，大陸市場已連續六季獲利， 2026年大陸展店數會超過100店。

王品集團認為，大陸經濟經過2024年及2025年調整後，目前不太適合發展高價品牌，中、低價位的市場需求較大，王品大陸已經調整到最好的營運結構，財務體質更穩健，因此2026年大陸展店會轉趨積極，在競爭激烈的大陸餐飲市場中，站穩一席之地。

王品2025年繳出亮眼成績單，全年合併營收234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，每股純益16.02元，連續三年賺超過1.5個股本。

王品董事會日前決議，超額配發16.11元現金股利，配發率100.56%，為公司歷來最高，以周五收盤價228元計算，殖利率為7%。

另外，王品集團配合子公司合品推動未來申請股票掛牌計畫，將分次辦理對釋股作業。合品主要業務為大陸事業營運，目前有六品牌、100家餐廳，推動申請上市將為合品帶來充足資金，支持展店與擴大營運的規模，加速品牌成長，提升公司知名度與市場信任度，強化品牌形象。