欣巴巴2月營收年增3.5倍 八貫+1%

經濟日報／ 記者吳秉鍇任君翔／高雄、台北報導

建商欣巴巴（9906）公布2月營收1.9億元，年增351.1%；前二月營收4.82億元，年增493.7%。

展望後市，欣巴巴指出，今年南部個案持續入帳，可帶動獲利上揚。

其中，台南「欣府城-進士樓」去年12月已交屋約30%，今年仍有約七成可交屋，預計於上半年度完銷入帳。

另外，屏東的「幸福欣印象」建案預計5月取得使用執照，該案已銷售約75%，預計今年下半年全案完銷並交屋完成入帳。

新建案方面，預計未來將陸續推出的有台南「欣府城-君子樓」，規劃在高雄市農16特區凹子底公園的「欣都星」建案，以及位於高雄市美術館生活圈、綠園道首排龍華段的「欣香榭」，可為營運增添柴火。

機能性材料業者八貫（1342）公告2月合併營收2.44億元，年增1.07％；前二月營收5.46億元，年增9.86％；2月、前二月營收均創同期新高。

八貫表示，2月雖逢農曆春節假期，出貨僅十天，該公司2月營收仍創同期新高，主因戶外產品營收顯著成長，年增約11％；加上航太救生、醫療及軍工產品持續出貨，帶動2月營收創同期新高。

八貫指出，以目前訂單能見度來看，上半年底前產能利用率可達滿載，預期本季營收將超越去年第4季。

屏東 產能利用率 台南

延伸閱讀

聯德控股營收／2月5.34億元、年增22% 前二月11.87億元、年增16.3%

志聖營收／2月3.74億元、月減少62.3% 前2月年增近七成

弘塑、新應材 認購靚

海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

相關新聞

螺絲扣件急單湧現 中鋼：Q2復甦 有基之彈

螺絲扣件急單湧現，中鋼（2002）業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過。

名軒去年每股純益3.03元

名軒（1442）公告去年（2025）年財報，其中稅後純益11.07億元，年減57.82%，每股稅後純益（EPS）3.03元。

王品總店數 衝向500家

王品集團（2727）2026年將擴大兩岸展店計畫，預計集團總店數將突破500店，帶動營運有望比2025年出色。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

航空四雄元月營收下滑 預期春節連假推升本月表現

航空四雄昨（10）日公布元月營收，受到去年農曆年落在元月影響，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航元月營收都不如去年同期；不...

