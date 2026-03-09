欣巴巴2月營收年增3.5倍 八貫+1%

建商欣巴巴（9906）公布2月營收1.9億元，年增351.1%；前二月營收4.82億元，年增493.7%。

展望後市，欣巴巴指出，今年南部個案持續入帳，可帶動獲利上揚。

其中，台南「欣府城-進士樓」去年12月已交屋約30%，今年仍有約七成可交屋，預計於上半年度完銷入帳。

另外，屏東的「幸福欣印象」建案預計5月取得使用執照，該案已銷售約75%，預計今年下半年全案完銷並交屋完成入帳。

新建案方面，預計未來將陸續推出的有台南「欣府城-君子樓」，規劃在高雄市農16特區凹子底公園的「欣都星」建案，以及位於高雄市美術館生活圈、綠園道首排龍華段的「欣香榭」，可為營運增添柴火。

機能性材料業者八貫（1342）公告2月合併營收2.44億元，年增1.07％；前二月營收5.46億元，年增9.86％；2月、前二月營收均創同期新高。

八貫表示，2月雖逢農曆春節假期，出貨僅十天，該公司2月營收仍創同期新高，主因戶外產品營收顯著成長，年增約11％；加上航太救生、醫療及軍工產品持續出貨，帶動2月營收創同期新高。

八貫指出，以目前訂單能見度來看，上半年底前產能利用率可達滿載，預期本季營收將超越去年第4季。