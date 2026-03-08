美喆營收／2月2.1億元、天數短少年減逾二成 前兩月5.3億元、年減8.7%

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

2026-03-05 18:05