美喆營收／2月2.1億元、天數短少年減逾二成 前兩月5.3億元、年減8.7%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

美喆-KY（8466）公布2026年2月合併營收達2.1億元，較去年同期減少21.1%。累計2026年1至2月合併營收為5.3億元，較去年同期減少8.7%。

美喆-KY表示，2月營收表現主要受到農曆春節假期工作天數減少影響，使整體生產排程與出貨節奏較去年同期趨緩，惟公司持續拓展美國市場業務進展，包含產品送樣測試、規格調整與新系列產品開發等皆持續推進，為後續業務合作奠定基礎，有助於提升未來訂單能見度。

美喆-KY進一步指出，隨著北美地區通路客戶對產品供應穩定度與差異化設計需求持續提升，公司持續投入產品研發與花色設計創新，並結合立體對花壓紋技術，以滿足住宅與商用空間多元應用需求，且SPC與LVT石塑地磚產品皆具備防水、防潮、高耐磨及安裝便利等特性，有助於強化產品市場競爭優勢與客戶合作黏著度。

展望2026年，美喆-KY指出，因適逢農曆春節連續假期影響整體工作天數，但面對全球終端消費市場，公司將持續審慎觀察市場需求變化，目前以穩健經營為首要原則，接下來公司會持續深化既有客戶合作，且同步推進新客戶開發與產品送樣進程。

美喆-KY表示，今年首季隨著客戶採購節奏逐步回歸常態之下，可望支撐接下來整體營運維持穩定發展基礎。

連續假期 營收 客戶

聯德控股營收／2月5.34億元、年增22% 前二月11.87億元、年增16.3%

志聖營收／2月3.74億元、月減少62.3% 前2月年增近七成

飆股的故事／貿聯衝刺 HPC 業績拚新高 股價短線漲幅超過四成

八貫營收／2月2.44億元、年增1.07% 創同期新高

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

航空四雄元月營收下滑 預期春節連假推升本月表現

航空四雄昨（10）日公布元月營收，受到去年農曆年落在元月影響，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航元月營收都不如去年同期；不...

長榮、萬海1月營收月增年減 航運業元月需求轉淡價量下滑

指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；...

上海商銀1月 EPS 0.37元

上海商銀昨（6）日公告自結1月合併稅前盈餘26.6億元，稅後純益18.1億元，較去年同期成長約5.7%，每股稅後純益（E...

