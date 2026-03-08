聽新聞
美喆營收／2月2.1億元、天數短少年減逾二成 前兩月5.3億元、年減8.7%
美喆-KY（8466）公布2026年2月合併營收達2.1億元，較去年同期減少21.1%。累計2026年1至2月合併營收為5.3億元，較去年同期減少8.7%。
美喆-KY表示，2月營收表現主要受到農曆春節假期工作天數減少影響，使整體生產排程與出貨節奏較去年同期趨緩，惟公司持續拓展美國市場業務進展，包含產品送樣測試、規格調整與新系列產品開發等皆持續推進，為後續業務合作奠定基礎，有助於提升未來訂單能見度。
美喆-KY進一步指出，隨著北美地區通路客戶對產品供應穩定度與差異化設計需求持續提升，公司持續投入產品研發與花色設計創新，並結合立體對花壓紋技術，以滿足住宅與商用空間多元應用需求，且SPC與LVT石塑地磚產品皆具備防水、防潮、高耐磨及安裝便利等特性，有助於強化產品市場競爭優勢與客戶合作黏著度。
展望2026年，美喆-KY指出，因適逢農曆春節連續假期影響整體工作天數，但面對全球終端消費市場，公司將持續審慎觀察市場需求變化，目前以穩健經營為首要原則，接下來公司會持續深化既有客戶合作，且同步推進新客戶開發與產品送樣進程。
美喆-KY表示，今年首季隨著客戶採購節奏逐步回歸常態之下，可望支撐接下來整體營運維持穩定發展基礎。
