欣巴巴拿下高捷聯開案

高雄市捷運工程局辦理捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案，昨（6）日評選結果出爐，由建商欣巴巴（9906）及其所屬集團江城建設、巴森營造獲最優申請人，規劃興建3棟28、31層地上建築及地下4層建築，總投資金額166億元。

這項聯合開發案將整合商辦、商務飯店、店鋪與集合住宅等多元機能，打造兼具商業服務與運動休閒機能的複合型地標，預計於2027年8月開工，2033年10月完工。

高市捷運工程局局長吳嘉昌表示，本次開發分為兩大部分，其中B基地將興建1棟地下4層、地上28層的商辦暨商務飯店複合大樓，設置112間飯店客房及辦公單元，總樓地板面積達1.9萬坪，提供衛武營國家文化藝文中心表演者、觀眾及Highline 運動場旅客理想住宿空間。

C基地將興建2棟地下4層、地上31層的商辦與住宅複合大樓，規劃店鋪、辦公單元及智慧住宅，總樓地板面積達4.3萬坪，低樓層設置運動相關用品店、運動餐廳。