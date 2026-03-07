永光2月合併營收年減25% 長假影響大

高雄市捷運工程局辦理捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案，昨（6）日評選結果出爐，由建商欣巴巴（9906）及其所屬集團江城建設、巴森營造獲最優申請人，規劃興建3棟28、31層地上建築及地下4層建築，總投資金額166億元。

2026-03-07 00:57