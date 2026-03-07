聽新聞
永光2月合併營收年減25% 長假影響大
永光（1711）昨（6）日公布2月合併營收4.83億元，年減25%；前兩月累計營收12.08億元，年減6.17%。永光表示，2月營收年減幅度較大，主因為今年農曆春節落在2月，導致2月工作天數減少之跨期差異所致。
在各項產品別營收部分，電子化學品呈年增趨勢，其餘各項產品呈年減。電子化學品2月營收1.54億元，年增16%；色料化學品1.52億元，年減41%；特用化學品1.22億元，年減19%；碳粉4,852萬元，年減41%；醫藥化學品839萬元，年減60%。
各項產品累計營收部分，色料化學品4.07億元，年減13％；電子化學品3.54億元，年增25％；特用化學品2.88億元，年減15%；碳粉1.37億元，年減18%；醫藥化學品2,200萬元，年減26％。
永光去年全年度合併稅前虧損1.71億元，全年每股稅前虧約0.31元；去年12月單月稅前虧損1,466萬元。但元月轉虧為盈，合併稅前盈餘1,724萬元，較去年同期增加1,081萬元，年增約168.1%。
