高力2月營收年增205% 同期新高

高力（8996）昨（6）日公布2月營收9.3億元，年增205.7％，累計前兩個月營收為21.4億元，年增260.1％，單月、累月雙創同期新高。

高力表示，2月營收較去年同期增加205.73%，主要因板式熱交換器及熱能產品之營業額，較去年同期分別增加23.37%、303.17%所致。

高力受惠於美國用電需求及液冷產業的快速成長，三大核心業務今年預計將迎來跳躍式成長。其中，燃料電池與散熱產品為主要成長引擎，法人預期，今年將維持雙位數以上的成長。

高力日前表示，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，顯示散熱產業增長迅速。今年預計繼續保持高成長，主要因為今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布，且主要客戶進展順利，產品組合也更為多元，因此對今年展望相當樂觀。

燃料電池方面，主要受美國資料中心用電需求推動，產品組合與去年相比無太大變化，以Hot Box為主。法人預期，隨著主要客戶Bloom Energy進入爆發成長階段，將帶動高力的Hot Box等產品在未來兩年實現跳躍式成長。