華固2月營收年增192倍 建案挹注

華固（2548）昨（6）日公告，2月營收11.37億元，年增19,257.44%；累計前二月營收22.4億元，年增24,645.52%。華固指出，營收成長幅度較高，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入帳。

華固今年起進入完工高峰階段，今年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

此外，華固2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

值得一提的是，華固今年起強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標。華固表示，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來三年在完工交屋下，皆採高配息為目標。