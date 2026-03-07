快訊

華固2月營收年增192倍 建案挹注

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華固（2548）昨（6）日公告，2月營收11.37億元，年增19,257.44%；累計前二月營收22.4億元，年增24,645.52%。華固指出，營收成長幅度較高，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入帳。

華固今年起進入完工高峰階段，今年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

此外，華固2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

值得一提的是，華固今年起強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標。華固表示，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來三年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

營收 股利 現金股利

相關新聞

大同2025年 EPS -5.2元

大同（2371）昨（6）日公告2025年財報，受累於華映案訴訟二審定讞，須負擔連帶清償責任，賠償及利息總計逾131億元，衝擊去年第4季歸屬母公司業主淨損124.84億元，較前一季與前年同期由盈轉虧。

華固2月營收年增192倍 建案挹注

華固（2548）昨（6）日公告，2月營收11.37億元，年增19,257.44%；累計前二月營收22.4億元，年增24,645.52%。華固指出，營收成長幅度較高，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入帳。

高力2月營收年增205% 同期新高

高力（8996）昨（6）日公布2月營收9.3億元，年增205.7％，累計前兩個月營收為21.4億元，年增260.1％，單月、累月雙創同期新高。

永光2月合併營收年減25% 長假影響大

永光（1711）昨（6）日公布2月合併營收4.83億元，年減25%；前兩月累計營收12.08億元，年減6.17%。永光表示，2月營收年減幅度較大，主因為今年農曆春節落在2月，導致2月工作天數減少之跨期差異所致。

欣巴巴拿下高捷聯開案

高雄市捷運工程局辦理捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案，昨（6）日評選結果出爐，由建商欣巴巴（9906）及其所屬集團江城建設、巴森營造獲最優申請人，規劃興建3棟28、31層地上建築及地下4層建築，總投資金額166億元。

雄獅2025年 EPS 17.49元

雄獅（2731）董事會昨（6）日通過去年財報，全年合併營收300.28億元、年增率6％，稅後純益16.32億元，年增78%，每股稅後純益（EPS）17.49元，創歷史新高。

