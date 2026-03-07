聯成2025年 EPS -1.17元 配發0.1元

可塑劑大廠聯成（1313）昨（6）日公布2025年財報，全年度稅後淨損15.53億元，每股淨損（EPS）1.17元。

董事會並通過資本公積發放現金每股0.1元。

聯成先前於法說會上表示，中國大陸在關稅變動及房地產長期低迷、國內消費動能減弱等環境影響下，2025年可塑劑需求量持平，估約519萬噸。中國大陸占聯成市場逾八成，聯成在中國大陸可塑劑市占穩定，達約23%。

聯成指出，去年前三季聯成可塑劑銷量年增3.7%，中國大陸地區銷量年增2.6%，需求、市占相對持穩。

法人指出，可塑劑供過於求問題仍然顯著，利差擴大空間相對有限，且來自中國大陸萘法苯酐廠商的價格競爭激烈。仍須待中國大陸的經濟提振政策收效，需求才能進一步開出。

除中國大陸外，聯成目前也正在積極開拓新市場；此外，在汽車、醫療、玩具文具等領域銷量增加，如與日本汽車配件廠合作開發車用PVC材料，也有望逐步發酵。