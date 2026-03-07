宏全2025年 EPS 9.1元 派發6.2元

飲料包材製造龍頭宏全（9939）昨（6）日公布去年財報，全年稅後純益26.91億元、年減5%，每股稅後純益（EPS）9.1元。宏全董事會並通過每股擬配發6.2元現金股利，配息率達68.1%，以昨日收盤價119.5元計算，現金殖利率達5.18%。

宏全去年合併營收288.77億元、年增1.6%，營業淨利37.57億元、年增5.9%，營業利益持續提升，營收與營業利益雙雙創下歷史新高。

宏全總經理曹宏宇表示，獲利衰退主要因為2025年認列外幣兌換損失0.57億元，2024年則有匯兌利益1.17億元，來回差距約1.74億元所致；另外，新廠建設、人員培訓等，導致成本費用負擔較高，但若排匯率影響，本業仍然維持成長。

展望未來，宏全新廠已陸續進入最後衝刺開廠階段，法人估，隨著各區域新據點陸續投產，2026年營收有望朝二位數增長、上看310億元以上，並有機會賺逾一個資本額，營收、獲利雙創新高，而隨產能持續開出，2027年成長趨勢更為明顯。

對於新廠產能布局，曹宏宇指出，台灣方面，台中港無菌自貿廠預計今年3月完工，第2季設備試產，HPP線第2季投產、無菌線第3季量產。另外取得台中酒廠米酒瓶／標／蓋整組包材供應10年標案，已於2月開始出貨。

大陸方面，廣東清新廠新增無菌線，2月初與日本三得利同共宣布無菌線剪綵量產，此合作案為三得利邀請宏全投資合作，包下六成產能，雙方簽訂10年合約。