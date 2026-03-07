快訊

東陽2025年 EPS 6.43元 配息5元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

東陽（1319）昨（6）日通過2025年財務報告，全年合併營收250.94億元，稅後淨利38.04億元，年減13.1%，即使去年因為美國關稅衝擊市場需求，但獲利表現仍為歷史次高，全年每股稅後純益（EPS）6.43元。東陽董事會昨日並通過盈餘分派案，擬配發每股現金股利5元，以周五收盤價93元計，殖利率為5.37%。

東陽在2024年獲利55.3億元，創歷史新高後，原本期待2025再創新高，但受美國關稅和台幣匯率衝擊影響，第2季遭遇亂流，即使如此下半年營收獲利持續提升，整體獲利表現突出，主要關鍵在於拉開和競爭對手差距，使得產業雖受衝擊，但東陽仍能維持足夠的競爭力。

東陽自2025年4月起，受到美國232條款25%及原關稅2.5%疊加後，銷美關稅高達27.5%，相對之下日、韓、歐僅15%，對企業經營是一大衝擊和考驗。但東陽在關稅及匯率等外在環境變動下，仍能繳出漂亮成績單。

東陽公司表示，汽車零組件輸美關稅自2025年4月至目前仍是高達27.5%，客戶都在等待關稅15%明確實施後，才要大量出貨。市場上觀望的氣氛 從去年第4季即已出現，對企業的經營考驗充滿變數與衝擊，期盼政策環境能早日明確穩定。

東陽並公告2026年2月因逢春節假期及228連假，工作天數少，自結合併營收14.35億元，年減42.8%，前二月自結累計合併營收35.85億元，年減24.3%。

2月營收部分，東陽AM事業2月自結合併營收10.91億元，前二月自結累計合併營收27.7億元。東陽OEM事業2月自結合併營收3.44億元，前二月份自結累計合併營收8.15億元（OEM整體累計營收36.65億元）。

不過東陽看好汽車零組件整體未來發展，即使短期因為關稅不確定因素影響市場需求，持續穩定推進既定的建廠計畫，拉大競爭距離，並做足準備，用競爭力掌握未來3-5年的成長需求。

台幣匯率 現金股利 汽車零組件

