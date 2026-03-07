快訊

雄獅2025年 EPS 17.49元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雄獅（2731）董事會昨（6）日通過去年財報，全年合併營收300.28億元、年增率6％，稅後純益16.32億元，年增78%，每股稅後純益（EPS）17.49元，創歷史新高。

雄獅董事會並通過2025年盈餘分配案，每股配發現金股利12.8元，亦為歷年來股利分配新高。以昨日收盤價168.5元計算，現金股利殖利率7.6%、股息配發率達73.18％，展現公司穩健獲利與回饋股東的經營策略。

雄獅表示，2025年營運表現受惠三大核心驅動力，包括全球旅遊需求持續升溫，出入境市場雙線暢旺，為整體營收奠定堅實基礎；其次，集團持續深化品牌定位與產品結構優化，積極拓展高端客製、深度主題等高品質產品線。另外數位轉型與AI技術的導入加速落地，從行程規劃、會員服務到營運效率全面升級，強化競爭壁壘，帶動整體營運向上突破。

近期中東爆發戰火，旅行業亦高度關注國際局勢變化。雄獅表示，集團為全球化企業，將持續關注中東地緣政治動態，但整體營運不受單一地區事件影響，將持續深化產品多元化策略，一方面鞏固日本、歐洲、美加等主力市場，同步開發新興旅遊目的地，推出具稀缺性與個性化的精品行程；另一方面持續深耕全球鐵道與郵輪旅遊布局，並藉由「會員新制」強化顧客黏著度，以完整通路與多元產品線驅動長期成長動能。

國際大型賽事也為旅遊市場帶來新一波需求。雄獅指出，2026年世界棒球經典賽（WBC）帶動觀賽旅遊熱潮，集團早在去年7月即提前布局相關商機，在賽程確認後第一時間鎖定東京巨蛋周邊住宿與3月5日至8日熱門航段機位，推出不含門票的自由行商品，主打「住得近、飛得順」，讓球迷可彈性安排觀賽行程。三波推出機加酒產品皆迅速售罄，總銷售席次逾百席，顯示國際指標賽事具有帶動效果。

雄獅

大同2025年 EPS -5.2元

大同（2371）昨（6）日公告2025年財報，受累於華映案訴訟二審定讞，須負擔連帶清償責任，賠償及利息總計逾131億元，衝擊去年第4季歸屬母公司業主淨損124.84億元，較前一季與前年同期由盈轉虧。

華固2月營收年增192倍 建案挹注

華固（2548）昨（6）日公告，2月營收11.37億元，年增19,257.44%；累計前二月營收22.4億元，年增24,645.52%。華固指出，營收成長幅度較高，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入帳。

高力2月營收年增205% 同期新高

高力（8996）昨（6）日公布2月營收9.3億元，年增205.7％，累計前兩個月營收為21.4億元，年增260.1％，單月、累月雙創同期新高。

永光2月合併營收年減25% 長假影響大

永光（1711）昨（6）日公布2月合併營收4.83億元，年減25%；前兩月累計營收12.08億元，年減6.17%。永光表示，2月營收年減幅度較大，主因為今年農曆春節落在2月，導致2月工作天數減少之跨期差異所致。

欣巴巴拿下高捷聯開案

高雄市捷運工程局辦理捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案，昨（6）日評選結果出爐，由建商欣巴巴（9906）及其所屬集團江城建設、巴森營造獲最優申請人，規劃興建3棟28、31層地上建築及地下4層建築，總投資金額166億元。

