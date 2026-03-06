快訊

宏全財報／去年每股純益9.1元 董事會通過擬配發6.2元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
宏全與三得利進行無菌飲線量產剪彩儀式。宏全提供
宏全與三得利進行無菌飲線量產剪彩儀式。宏全提供

飲料包材製造龍頭宏全（9939）6日公布去年合併財報，稅後純益26.91億元、年減5%，每股稅後純益9.1元，董事會通過每股擬配發6.2元現金股利，配息率達68.1%，以今天收盤價119.5元計算，現金殖利率達5.18%。

宏全去年合併營收288.77億元、年增1.6%，營業淨利37.57億元、年增5.9%，營業利益持續提升，營收與營業利益雙雙創下歷史新高。

宏全總經理曹宏宇表示，獲利衰退主要因為2025年認列外幣兌換損失0.57億元，2024年則有匯兌利益1.17億元，來回差距約1.74億元所致；另外，新廠建設、人員培訓等，導致成本費用負擔較高，但若排匯率影響，本業仍然維持成長。

儘管2025年盈餘受短期業外匯率波動等因素影響而衰退，但宏全仍將配發率由過往的60%至65%調升至68%。此舉不僅是將營運成果實質回饋股東，更是對未來發展展現高度信心。

展望未來，宏全新廠已陸續進入最後衝刺開廠階段，法人估，隨著各區域新據點陸續投產，2026年營收有望朝二位數增長、上看310億元以上，並有機會賺逾一個資本額，營收、獲利雙創新高，而隨產能持續開出，2027年成長趨勢更為明顯。

對於新廠產能布局，曹宏宇指出，台灣方面，台中港無菌自貿廠預計今年3月完工，第2季設備試產，HPP線第2季投產、無菌線第3季量產。另外，取得台中酒廠米酒瓶/標/蓋整組包材供應10年標案，已於2月開始出貨。

大陸方面，廣東清新廠新增無菌線，2月初與日本三得利同共宣布無菌線剪綵量產，此合作案為三得利邀請宏全投資合作，包下六成產能，雙方簽訂10年合約。

浙江常山廠(In-house)新增鋁蓋產線，今年初放量。廣東中山廠(In-house)預計第2季量產，與達能簽訂10年駐廠生產合約，將供應包材產品。

在東南亞方面，印尼KIIC廠熱充線去年第4季投產、無菌線將於今年第2季投產；印尼板底蘭水廠(In-house)規劃今年第2季投產；泰國宏信廠預計今年第3季試產、第4季投產；越南VSIP 2A廠第2季完工，2027年第2季投產。

曹宏宇表示，非洲區為宏全的第四支腳，非洲投資持股已提升為100%，將持續卡位具潛力的賣方市場，打造長期增長曲線。去年底於莫三比克成立宏正廠，正進行廠房整建及裝機作業，將擴大當地市場布局與爭取訂單。

宏全總經理曹宏宇表示，新廠陸續進入最後衝刺開廠階段，為今年營運挹注成長動能。記者宋健生／攝影
宏全總經理曹宏宇表示，新廠陸續進入最後衝刺開廠階段，為今年營運挹注成長動能。記者宋健生／攝影

