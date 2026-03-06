聽新聞
雄獅財報／2025年EPS達17.49元、配息12.8元 皆創歷年新高
國人愛出國旅遊，雄獅旅行社（2731）2025年獲利繳出亮麗成績單，全年合併營收300.28億元，年增率6％，稅後純益16.32億元，年增率78%，每股稅後盈餘17.49元， 2025年獲利屬歷年新高。
董事會並通過盈餘分配案，展現公司穩健獲利與回饋股東的經營策略，每股配發現金股利12.8元，也是歷年來股利分配新高。以6日收盤價168.5元計算，現金股利殖利率約為7.6%、股息配發率達73.18％。
雄獅表示，2025年營運表現受惠三大核心驅動力，包括全球旅遊需求持續升溫，出入境市場雙線暢旺，為整體營收奠定堅實基礎；其次，雄獅持續深化品牌定位與產品結構優化，積極拓展高端客製、深度主題等高品質產品線。另外，數位轉型與AI技術的導入加速落地，從行程規劃、會員服務到營運效率全面升級，強化競爭壁壘，帶動整體營運表現持續向上突破。
雄獅為全球化企業，持續關注中東地緣政治動態，整體營運不受單一地區事件影響，將持續深化產品多元化策略，一方面鞏固日本、歐洲、美加等主力市場，同步開發新興旅遊目的地，推出具稀缺性與個性化的精品行程；另一方面持續深耕全球鐵道與郵輪旅遊布局，並藉由「會員新制」強化顧客黏著度，以完整通路與多元產品線驅動長期成長動能。
