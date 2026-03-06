雄獅財報／2025年EPS達17.49元、配息12.8元 皆創歷年新高

新春伊始，金融股股利揭曉熱季展開，銀行股EPS王上海商銀（5876）今年股利政策可望高於去年1.8元，且不排除九年來首度派發股票股利，管理層透露總股利達2元也是建議的選項之一，惟最終仍待本月底董事會決議通過。

2026-03-06 18:53