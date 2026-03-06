雄獅財報／EPS達17.49元、配息12.8元皆創歷年新高 殖利率衝7.6%

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雄獅（2731）董事會6日通過去年財報，全年合併營收300.28億元、年增率6％，稅後純益16.32億元，年增78%，每股稅後盈餘17.49元，創歷史新高。董事會並通過2025年盈餘分配案，每股配發現金股利12.8元，亦為歷年來股利分配新高。以今日收盤價168.5元計算，現金股利殖利率7.6%、股息配發率達73.18％，展現公司穩健獲利與回饋股東的經營策略。

雄獅表示，2025年營運表現受惠三大核心驅動力，包括全球旅遊需求持續升溫，出入境市場雙線暢旺，為整體營收奠定堅實基礎；其次，集團持續深化品牌定位與產品結構優化，積極拓展高端客製、深度主題等高品質產品線。另外，數位轉型與AI技術的導入加速落地，從行程規劃、會員服務到營運效率全面升級，強化競爭壁壘，帶動整體營運表現持續向上突破。

近期中東爆發戰火，旅行業亦高度關注國際局勢變化。雄獅表示，集團為全球化企業，將持續關注中東地緣政治動態，但整體營運不受單一地區事件影響，將持續深化產品多元化策略，一方面鞏固日本、歐洲、美加等主力市場，同步開發新興旅遊目的地，推出具稀缺性與個性化的精品行程；另一方面持續深耕全球鐵道與郵輪旅遊布局，並藉由「會員新制」強化顧客黏著度，以完整通路與多元產品線驅動長期成長動能。

此外，國際大型賽事也為旅遊市場帶來新一波需求。雄獅指出，2026年世界棒球經典賽（WBC）帶動觀賽旅遊熱潮，集團早在去年7月即提前布局相關商機，在賽程確認後第一時間鎖定東京巨蛋周邊住宿與3月5日至8日熱門航段機位，並推出不含門票的自由行商品，主打「住得近、飛得順」，讓球迷可彈性安排觀賽行程。三波推出的機加酒產品皆迅速售罄，總銷售席次逾百席，顯示國際指標賽事對旅遊需求具有明顯帶動效果。

