上海商銀股利可望高於去年 不排除睽違九年發股票股利、整體上看2元

新春伊始，金融股股利揭曉熱季展開，銀行股EPS王上海商銀（5876）今年股利政策可望高於去年1.8元，且不排除九年來首度派發股票股利，管理層透露總股利達2元也是建議的選項之一，惟最終仍待本月底董事會決議通過。

上海商銀今日舉辦媒體春酒，資深副總經理黃炳華、副總經理呂紹宇、企金資深協理陳嘉鴻與協理騰萬里等高階主管出席。

該行2025年稅後純益148.2億元，EPS為3.06元，優於上年的2.78元。呂紹宇表示，公司也收到許多股東對股利的建議，過去已連續四年配發現金股利1.8元，今年股利派發向董事會建議方案有機會比去年增加，且不排除九年以來再度配發股票股利，至於配發有兩種方式包括盈餘轉增資及資本公積轉增資。主要考量實收資本額480多億相對同業還有成長空間，可以透過配股增加股本，董事會訂於3月20日左右。近八年盈餘分配率在54-65%之間。

上海商銀近年推動低耗資本業務，呂紹宇指出，去年非利息收入占整體營收比重約32%，今年希望持續提升，今年前兩月占比較去年增加約2個百分點；前兩月非利息收入成長約15%至20%，其中保險業務成長約35%，部分財富管理與金融商品成長率更達40%。過去都是上架其他機構的商品，現在則開始自製研發客製化商品。

此外，前兩月在資金操作方面順利，尤其債券操作獲利較去年同期有較大成長。去年起已把美債部位風散至其他幣別，風散市場風險，並布局短債為主。財務操作為今年重點之一。

今年放款目標維持約5%成長，利息收入目標年增3%至5%，手續費收入朝15%努力，金融市場操作收益則希望達到7%至10%的成長。

對於今年總體經濟環境，呂紹宇指出，GDP成長率之前預估7.7％左右，雖然目前可能會受到戰爭影響，但應該還是高位數成長，最主要由AI需求帶動台灣出口經濟。

匯率則比較波動，美元受利差影響，但相對美元需求較大，且台灣對外投資的力道很強，主要在壽險資金偏好外幣資產，因此台幣升值空間升不見得會太大，應以區間波動為主。