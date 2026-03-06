快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
上海商銀6日舉辦媒體春酒，資深副總經理黃炳華(中)、副總經理呂紹宇(右二)、企金資深協理陳嘉鴻(右)與協理騰萬里(左二)等高階主管出席。記者林勁傑／攝影
上海商銀6日舉辦媒體春酒，資深副總經理黃炳華(中)、副總經理呂紹宇(右二)、企金資深協理陳嘉鴻(右)與協理騰萬里(左二)等高階主管出席。記者林勁傑／攝影

新春伊始，金融股股利揭曉熱季展開，銀行股EPS王上海商銀（5876）今年股利政策可望高於去年1.8元，且不排除九年來首度派發股票股利，管理層透露總股利達2元也是建議的選項之一，惟最終仍待本月底董事會決議通過。

上海商銀今日舉辦媒體春酒，資深副總經理黃炳華、副總經理呂紹宇、企金資深協理陳嘉鴻與協理騰萬里等高階主管出席。

該行2025年稅後純益148.2億元，EPS為3.06元，優於上年的2.78元。呂紹宇表示，公司也收到許多股東對股利的建議，過去已連續四年配發現金股利1.8元，今年股利派發向董事會建議方案有機會比去年增加，且不排除九年以來再度配發股票股利，至於配發有兩種方式包括盈餘轉增資及資本公積轉增資。主要考量實收資本額480多億相對同業還有成長空間，可以透過配股增加股本，董事會訂於3月20日左右。近八年盈餘分配率在54-65%之間。

上海商銀近年推動低耗資本業務，呂紹宇指出，去年非利息收入占整體營收比重約32%，今年希望持續提升，今年前兩月占比較去年增加約2個百分點；前兩月非利息收入成長約15%至20%，其中保險業務成長約35%，部分財富管理與金融商品成長率更達40%。過去都是上架其他機構的商品，現在則開始自製研發客製化商品。

此外，前兩月在資金操作方面順利，尤其債券操作獲利較去年同期有較大成長。去年起已把美債部位風散至其他幣別，風散市場風險，並布局短債為主。財務操作為今年重點之一。

今年放款目標維持約5%成長，利息收入目標年增3%至5%，手續費收入朝15%努力，金融市場操作收益則希望達到7%至10%的成長。

對於今年總體經濟環境，呂紹宇指出，GDP成長率之前預估7.7％左右，雖然目前可能會受到戰爭影響，但應該還是高位數成長，最主要由AI需求帶動台灣出口經濟。

匯率則比較波動，美元受利差影響，但相對美元需求較大，且台灣對外投資的力道很強，主要在壽險資金偏好外幣資產，因此台幣升值空間升不見得會太大，應以區間波動為主。

相關新聞

雄獅財報／2025年EPS達17.49元、配息12.8元 皆創歷年新高

國人愛出國旅遊，雄獅旅行社（2731）2025年獲利繳出亮麗成績單，全年合併營收300.28億元，年增率6％，稅後純益16.32億元，年增率78%，每股稅後盈餘17.49元， 2025年獲利屬歷年新高。

上海商銀股利可望高於去年 不排除睽違九年發股票股利、整體上看2元

新春伊始，金融股股利揭曉熱季展開，銀行股EPS王上海商銀（5876）今年股利政策可望高於去年1.8元，且不排除九年來首度派發股票股利，管理層透露總股利達2元也是建議的選項之一，惟最終仍待本月底董事會決議通過。

永豐金自結前2月EPS 0.57元 創歷史同期新高

永豐金（2890）自結獲利，累計前2月稅後純益達新台幣81.92億元，較前一年度成長53%，而前2月累計每股稅後純益（EPS）為0.57元，雙雙創下歷史同期新高。年化股東權益報酬率達19.5%。主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

玉山金自結前二月獲利70億元、創歷年同期最高 EPS 0.44元

玉山金控（2884）公布2月自結盈餘，單月稅後盈餘30.2億元，累計稅後盈餘70.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加22.53%， EPS為0.44元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘61.2億元，較去年同期增加12.92%；玉山證券7.6億元；玉山創投5億元；玉山投信0.6億元。

國票金自結前2月賺6.9億元、年增113.7% EPS 0.19元

國票金（2889）6日公告今年2月自結稅後純益為2.06億元，累計1至2月稅後純益6.9億元，相較於去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元；2月底每股淨值為12.97元。

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年2月營收為新台幣3.55億元，因農曆春節工作天數減少9天，然較去年同期成長4.55%。累計前2月營收7.65億元，年增16.5%。公司說明，2月營收表現主要受春節長假影響，唯因主要原料短缺市場接受漲價，且自身軍工航天訂單需求持續升溫，加上其他高階材料訂單逐漸取得，因此得以在過年效應下，維持好的年成長數字。

