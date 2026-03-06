永豐金自結前2月EPS 0.57元 創歷史同期新高

永豐金（2890）自結獲利，累計前2月稅後純益達新台幣81.92億元，較前一年度成長53%，而前2月累計每股稅後純益（EPS）為0.57元，雙雙創下歷史同期新高。年化股東權益報酬率達19.5%。主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

永豐銀行前2月稅後純益達53.79億元，年增26%，連續第六年創獲利創同期新高紀錄，由利息淨收益及手續費淨收益的雙位數增長所帶動，年增長各為26%與11%。提存費用略減，主因新增逾放減少抵銷一般提存的增加。銀行逾放比率為0.11%。

京城銀行前2月稅後純益為11.18億元，除了一月份京城銀國際租賃處分利得2.87億，利息淨收益跟手續費淨收益皆有顯著成長。銀行逾放比率為0.06%。

永豐金證券前2月稅後純益達18.12億元，年增74%，亦創下歷史新高，主因經紀與泛財管手續費淨收益成長、以及資本利得的增加。手續費淨收益年成長為64%。