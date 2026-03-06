快訊

名軒財報／2025年EPS 3.03元 獲利11億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

名軒（1442）6日公告財報，2025年稅後純益11.07億元，年減57.82%，每股稅後純益（EPS）3.03元。

名軒2024年因百億大案完工交屋，因此比較基期較高，導致獲利衰退，不過去年在淡海新市鎮案「名軒海樂地」持續去化下，仍繳出獲利成績。

名軒近年積極瞄準地上權住宅，去年第4季推出總銷50億元的高雄「名軒亞灣城」。名軒認為，全台房價高漲下，地上權住宅讓消費者能用更合理的總價入住核心地段，也讓土地運用更有效率。

展望未來，名軒指出，手中仍有不少精華地段土地，包括台北市汀州路、潮州街及愛國東路地上權，都屬生活機能成熟且交通條件良好地段，未來不排除規劃住宅推出，而其他籌備中的新案已有新竹香山段工業地、桃園小檜溪、高雄捷運O4聯開案等，為未來10年再創業績高峰。

地上權 高雄捷運 高雄

相關新聞

雄獅財報／2025年EPS達17.49元、配息12.8元 皆創歷年新高

國人愛出國旅遊，雄獅旅行社（2731）2025年獲利繳出亮麗成績單，全年合併營收300.28億元，年增率6％，稅後純益16.32億元，年增率78%，每股稅後盈餘17.49元， 2025年獲利屬歷年新高。

上海商銀股利可望高於去年 不排除睽違九年發股票股利、整體上看2元

新春伊始，金融股股利揭曉熱季展開，銀行股EPS王上海商銀（5876）今年股利政策可望高於去年1.8元，且不排除九年來首度派發股票股利，管理層透露總股利達2元也是建議的選項之一，惟最終仍待本月底董事會決議通過。

永豐金自結前2月EPS 0.57元 創歷史同期新高

永豐金（2890）自結獲利，累計前2月稅後純益達新台幣81.92億元，較前一年度成長53%，而前2月累計每股稅後純益（EPS）為0.57元，雙雙創下歷史同期新高。年化股東權益報酬率達19.5%。主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

玉山金自結前二月獲利70億元、創歷年同期最高 EPS 0.44元

玉山金控（2884）公布2月自結盈餘，單月稅後盈餘30.2億元，累計稅後盈餘70.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加22.53%， EPS為0.44元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘61.2億元，較去年同期增加12.92%；玉山證券7.6億元；玉山創投5億元；玉山投信0.6億元。

國票金自結前2月賺6.9億元、年增113.7% EPS 0.19元

國票金（2889）6日公告今年2月自結稅後純益為2.06億元，累計1至2月稅後純益6.9億元，相較於去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元；2月底每股淨值為12.97元。

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年2月營收為新台幣3.55億元，因農曆春節工作天數減少9天，然較去年同期成長4.55%。累計前2月營收7.65億元，年增16.5%。公司說明，2月營收表現主要受春節長假影響，唯因主要原料短缺市場接受漲價，且自身軍工航天訂單需求持續升溫，加上其他高階材料訂單逐漸取得，因此得以在過年效應下，維持好的年成長數字。

