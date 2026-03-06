名軒財報／2025年EPS 3.03元 獲利11億元

名軒（1442）6日公告財報，2025年稅後純益11.07億元，年減57.82%，每股稅後純益（EPS）3.03元。

名軒2024年因百億大案完工交屋，因此比較基期較高，導致獲利衰退，不過去年在淡海新市鎮案「名軒海樂地」持續去化下，仍繳出獲利成績。

名軒近年積極瞄準地上權住宅，去年第4季推出總銷50億元的高雄「名軒亞灣城」。名軒認為，全台房價高漲下，地上權住宅讓消費者能用更合理的總價入住核心地段，也讓土地運用更有效率。

展望未來，名軒指出，手中仍有不少精華地段土地，包括台北市汀州路、潮州街及愛國東路地上權，都屬生活機能成熟且交通條件良好地段，未來不排除規劃住宅推出，而其他籌備中的新案已有新竹香山段工業地、桃園小檜溪、高雄捷運O4聯開案等，為未來10年再創業績高峰。