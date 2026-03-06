材料營收／2月7.49億元 年減47.6%、月減24%

材料*-KY（4763）6日公布2月單月合併營收7.49億元，年減47.65%、月減24%；前兩月累計營收17.34億元，年減34.23%。

材料表示，2月營收表現年、月雙減，主要受到農曆春節期間海關作業天數減少影響，加上產業供需仍處於調整階段；此外，部分客戶庫存水位調整，也導致短期拉貨動能趨緩。

材料指出，隨產業進入調整階段，部分客戶放緩拉貨節奏以進行庫存去化，影響短期出貨動能。公司已持續與主要客戶強化交期協調，並持續深化新興市場布局，優化營運資金運用效率與庫存管理機制，以因應未來市場回補需求的契機。

材料表示，面對全球貿易爭端與產業供需調整，將持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括精進資金管理效率、強化生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健。同時，也將持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，提升產品附加價值並鞏固長期競爭優勢。

產能規畫方面，材料持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，並布局生物製藥及電子薄膜顯示領域，布局多元產品線。