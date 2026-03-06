快訊

上海商銀股利可望不低於去年 整體配發上看2元

中央社／ 記者呂晏慈台北6日電

上海商銀去年獲利表現佳，全年自結稅後損益新台幣148.28億元，每股盈餘（EPS）為3.06元。上海商銀今天指出，今年股利有機會優於去年的現金股利1.8元，已向董事會提案，包括整體股利達2元等選項，預計於3月中下旬開董事會討論。

上海商銀今天舉行媒體分享會，上海商銀副總經理暨發言人呂紹宇表示，過去4年都是配發現金股利1.8元，今年應該不會比去年低，有機會比去年增加，日前已經將建議案提報董事會。對於整體股利是否有機會超過或觸及2元，他透露，有向董事會提過這樣的選項，但仍須經董事會通過。

同時，呂紹宇說明，也不排除配發股票股利，可能透過盈餘轉增資、資本公積轉增資兩種途徑，這是因為，上海商銀實收資本額約486億元，相對其他同業已經超過1000億元，無論是透過哪個途徑配發股票股利，都仍有空間，也有利於未來盈餘成長時填息的能力。

面對近期美國與以色列對伊朗發動軍事行動，中東衝突升溫，呂紹宇分析，隨著情勢發展持續有不同變數出現，複雜性也越來越高，由於全世界20%液化天然氣（LNG）、3分之1石油都是通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）輸送，倘若伊朗封鎖該區域，可能會造成能源供給的問題。

呂紹宇表示，目前石油及天然氣報價已大幅上揚，會對整體經濟產生影響，另外美國10年期、30年期公債殖利率近期亦走升，均會影響債市及股市波動。對於台灣能源供給，他引述經濟部說法表示，政府已說明能源供給到4月應該都還不是問題，未來可持續關注這方面的影響。

呂紹宇說明，通膨也很有可能會受到油價的影響而上升，這使得原本市場對美國聯準會今年降息的預期心理降低，「今年降息的可能性還是有，但降低的百分比可能不高」。

總體經濟層面，呂紹宇表示，之前上海商銀預估今年台灣經濟成長率約7.7%，儘管會受到中東戰火影響，但因人工智慧（AI）需求帶動出口，依然會維持高成長；而經濟面好的話，股市應該還會是利多，但波動會相對先前大。

至於房市，呂紹宇直言，依據實價登錄現況，房價並沒有大幅下跌，加上現在面臨經濟不確定性，評估第7波選擇性信用管制還沒有到「鬆手」的階段，後續可觀察3月19日央行理監事會動向，了解其對整體市場的看法。

現金股利 公債殖利率 美國聯準會 央行

