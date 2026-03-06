大豐電每股發3元現金股利 殖利率6.28%

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）6日召開董事會，通過去年每股純益2.57元，每股配發3元現金股利，盈餘分配率近117%。

大豐電2025年合併營收達新台幣21.58億元，較2024年同期成長約1.8%，再度創高，每股純益2.57元，每股派發現金股利3元，包含盈餘分派每股2.15元及資本公積每股配發0.85元。

大豐電今日下跌0.2元，收47.8元，現金殖利率達6.28%。

雖然有線電視面臨收視戶剪線潮，但大豐電自2016年至2025年寫下連續十年營收逐年增長的紀錄，在有線電視規模逐漸減縮的趨勢下格外不易，也是市場上少見營收逐年穩定成長的業者。

根據國家通訊傳播委員會統計，2025年台灣有線電視戶數尚有427萬戶，因全年流失約8.6萬戶，有線電視占行政戶數比例目前僅約43.36%。

大豐電董事長張銘志表示，有線電視戶數下滑是一個結構性的困境，收視戶在意的是內容的多元及新穎，但在僵化的上下架法規及代理商綑綁銷售的前提下，大豐電能為消費者選購的十分有限，但著力於鞏固服務品質，綿密而穩定的網路是領先業界的優勢所在，目前全經營區100%光纖到府（FTTH）網路架構，透過優異的傳輸品質，穩固營收結構，使公司能在偏向低價競爭的市場中，以高穩定性的服務品質脫穎而出。

大豐電2025年第4季營收為5.4億元，毛利率52%，稅後純益2,220萬元，累計2025年營收21.58億元，年增 1.8%，再度創高。

大豐電公告數據顯示，2025年寬頻收入達8.9億元，占合併營收41%，較同期增長10.1%，總戶數已達18.4萬戶，今年朝20萬戶努力。

大豐電表示，近五年寬頻流量激增3.4倍，其中申裝超過360M以上的高速大頻寬戶數占比達47.4%，反映高速網路需求用戶數大幅成長，家用寬頻主流申裝速率逐漸往500M貼近。我們完整規畫北中南聯網骨幹、串聯IDC機房，持續提高網路傳輸品質，未來將進一步整合智慧家庭、雲端服務及企業解決方案，為迎接下一波流量爆發潮做好萬全準備。

面對影音串流（OTT）與社群平台的挑戰，大豐電持樂觀態度審視市場轉型。大豐電強調，跨平台收視融合是短期路徑，長遠競爭核心在於內容吸引力、平台介面設計、通路推廣三位一體的整合實力。

大豐電指出，中華電信（2412）已成為旗下寬頻品牌大大寬頻策略股東，大大寬頻也在1月21日正式掛牌興櫃，這項指標性的「中央骨幹，地方戰力」電信合作模式，也展現大豐電已蛻變為以寬頻服務為核心的「地區性光纖寬頻網路平台運營商」，將與策略合作夥伴共同布局迎接下一波通訊升級浪潮。

3月適逢WBC經典賽，也與中華電信Hami合作推廣快閃行銷方案，一起為中華隊加油！

在追求營收成長的同時，大豐電強調，也不忘回饋社會，一年一度與大大數位慈善基金會合作舉辦的「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動邁向第三年，自3月起由高雄首發列車，一路向北，橫跨高雄市、台中市、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市及台北市七地縣市。期待能號召更多熱血民眾一同共襄盛舉，挽袖捐血，為農曆年後庫存告緊的血庫解決燃眉之急，為社會貢獻一份心力。