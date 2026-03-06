快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

大豐電每股發3元現金股利 殖利率6.28%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）6日召開董事會，通過去年每股純益2.57元，每股配發3元現金股利，盈餘分配率近117%。

大豐電2025年合併營收達新台幣21.58億元，較2024年同期成長約1.8%，再度創高，每股純益2.57元，每股派發現金股利3元，包含盈餘分派每股2.15元及資本公積每股配發0.85元。

大豐電今日下跌0.2元，收47.8元，現金殖利率達6.28%。

雖然有線電視面臨收視戶剪線潮，但大豐電自2016年至2025年寫下連續十年營收逐年增長的紀錄，在有線電視規模逐漸減縮的趨勢下格外不易，也是市場上少見營收逐年穩定成長的業者。

根據國家通訊傳播委員會統計，2025年台灣有線電視戶數尚有427萬戶，因全年流失約8.6萬戶，有線電視占行政戶數比例目前僅約43.36%。

大豐電董事長張銘志表示，有線電視戶數下滑是一個結構性的困境，收視戶在意的是內容的多元及新穎，但在僵化的上下架法規及代理商綑綁銷售的前提下，大豐電能為消費者選購的十分有限，但著力於鞏固服務品質，綿密而穩定的網路是領先業界的優勢所在，目前全經營區100%光纖到府（FTTH）網路架構，透過優異的傳輸品質，穩固營收結構，使公司能在偏向低價競爭的市場中，以高穩定性的服務品質脫穎而出。

大豐電2025年第4季營收為5.4億元，毛利率52%，稅後純益2,220萬元，累計2025年營收21.58億元，年增 1.8%，再度創高。

大豐電公告數據顯示，2025年寬頻收入達8.9億元，占合併營收41%，較同期增長10.1%，總戶數已達18.4萬戶，今年朝20萬戶努力。

大豐電表示，近五年寬頻流量激增3.4倍，其中申裝超過360M以上的高速大頻寬戶數占比達47.4%，反映高速網路需求用戶數大幅成長，家用寬頻主流申裝速率逐漸往500M貼近。我們完整規畫北中南聯網骨幹、串聯IDC機房，持續提高網路傳輸品質，未來將進一步整合智慧家庭、雲端服務及企業解決方案，為迎接下一波流量爆發潮做好萬全準備。

面對影音串流（OTT）與社群平台的挑戰，大豐電持樂觀態度審視市場轉型。大豐電強調，跨平台收視融合是短期路徑，長遠競爭核心在於內容吸引力、平台介面設計、通路推廣三位一體的整合實力。

大豐電指出，中華電信（2412）已成為旗下寬頻品牌大大寬頻策略股東，大大寬頻也在1月21日正式掛牌興櫃，這項指標性的「中央骨幹，地方戰力」電信合作模式，也展現大豐電已蛻變為以寬頻服務為核心的「地區性光纖寬頻網路平台運營商」，將與策略合作夥伴共同布局迎接下一波通訊升級浪潮。

3月適逢WBC經典賽，也與中華電信Hami合作推廣快閃行銷方案，一起為中華隊加油！

在追求營收成長的同時，大豐電強調，也不忘回饋社會，一年一度與大大數位慈善基金會合作舉辦的「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動邁向第三年，自3月起由高雄首發列車，一路向北，橫跨高雄市、台中市、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市及台北市七地縣市。期待能號召更多熱血民眾一同共襄盛舉，挽袖捐血，為農曆年後庫存告緊的血庫解決燃眉之急，為社會貢獻一份心力。

每股純益 現金股利 營收

延伸閱讀

中美晶2025年擬配息3.5元 綠色能源子公司等續旺

上洋財報／2025年EPS 9.77元 擬配發6.5元現金股利、殖利率達4.9%

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

智伸科財報／去年全年EPS 6.04元 擬配發現金股利4.2元

相關新聞

玉山金自結前二月獲利70億元、創歷年同期最高 EPS 0.44元

玉山金控（2884）公布2月自結盈餘，單月稅後盈餘30.2億元，累計稅後盈餘70.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加22.53%， EPS為0.44元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘61.2億元，較去年同期增加12.92%；玉山證券7.6億元；玉山創投5億元；玉山投信0.6億元。

國票金自結前2月賺6.9億元、年增113.7% EPS 0.19元

國票金（2889）6日公告今年2月自結稅後純益為2.06億元，累計1至2月稅後純益6.9億元，相較於去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元；2月底每股淨值為12.97元。

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年2月營收為新台幣3.55億元，因農曆春節工作天數減少9天，然較去年同期成長4.55%。累計前2月營收7.65億元，年增16.5%。公司說明，2月營收表現主要受春節長假影響，唯因主要原料短缺市場接受漲價，且自身軍工航天訂單需求持續升溫，加上其他高階材料訂單逐漸取得，因此得以在過年效應下，維持好的年成長數字。

原物料漲到橡膠！國際橡膠期貨向上走高 台橡衝漲停

許多原物料在戰爭發生之前都已開始起漲，如鋼價、塑化原料，現在中東戰火延燒，更將價格往上推。國際橡膠期貨也自去年12月開始上漲，至今波段漲幅約12%，台橡（2103）6日攻上漲停板，國際中橡盤中大漲逾6%，南帝（2108）上漲逾3%。

卡達完全關閉天然氣產線 欣天然拉出第三根漲停

路透報導，卡達4日已完全關閉液化天然氣（LNG）產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，6日欣天然（9918）、欣高（9931）衝上漲停板，其中欣天然拉出第三根漲停至55.8元。

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。