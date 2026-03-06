聽新聞
玉山金自結前二月獲利70億元、創歷年同期最高 EPS 0.44元
玉山金控（2884）公布2月自結盈餘，單月稅後盈餘30.2億元，累計稅後盈餘70.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加22.53%， EPS為0.44元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘61.2億元，較去年同期增加12.92%；玉山證券7.6億元；玉山創投5億元；玉山投信0.6億元。
玉山金控總資產達4.61兆元。玉山銀行合併存款餘額至2月底為3兆7,972億元；合併放款總數為2兆6,762億元。
玉山金2025年稅後純益成長31.2%達342.9億元新高，每股稅後純益2.12元。董事長黃男州日前表示，股利將隨獲利成長增加，由於2024年發放1.3元，故假設發1.3、1.4元狀況，提列一成法定盈餘公積後剩餘308億元，加上帳上保留盈餘83億元，可發股利金額約390億，發1.3元現金股利所需金額為210億元；1.4元為226億元。
按往例，玉山金會於3月董事會決議股利政策。
