永光營收／2月4.83億元 年減25%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永光（1711）6日公布2月合併營收4.83億元，年減25%；前兩月累計營收12.08億元，年減6.17%。永光表示，2月營收年減幅度較大，主因為今年農曆春節落在2月，導致2月工作天數減少之跨期差異所致。

在各項產品別營收部分，電子化學品呈年增趨勢，其餘各項產品呈年減。電子化學品2月營收1.54億元，年增16%；色料化學品1.52億元，年減41%；特用化學品1.22億元，年減19%；碳粉4,852萬元，年減41%；醫藥化學品839萬元，年減60%。

各項產品累計營收部分，色料化學品4.07億元，年減13％；電子化學品3.54億元，年增25％；特用化學品2.88億元，年減15%；碳粉1.37億元，年減18%；醫藥化學品2,200萬元，年減26％。

永光去年全年度合併稅前虧損1.71億元，全年每股稅前虧損約0.31元；去年12月單月稅前虧損1,466萬元。但元月轉虧為盈，合併稅前盈餘1,724萬元，較去年同期增加1,081萬元，年增約168.1%。

永光表示，去年受關稅等因素影響拖累需求，但相對看好電子化學品需求成長。電子化學品因有國際代工合作，終端需求增加明顯。在供應端，也在積極擴充產線，預計至今年較能具體供應營收。

玉山金自結前二月獲利70億元、創歷年同期最高 EPS 0.44元

玉山金控（2884）公布2月自結盈餘，單月稅後盈餘30.2億元，累計稅後盈餘70.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加22.53%， EPS為0.44元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘61.2億元，較去年同期增加12.92%；玉山證券7.6億元；玉山創投5億元；玉山投信0.6億元。

國票金自結前2月賺6.9億元、年增113.7% EPS 0.19元

國票金（2889）6日公告今年2月自結稅後純益為2.06億元，累計1至2月稅後純益6.9億元，相較於去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元；2月底每股淨值為12.97元。

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年2月營收為新台幣3.55億元，因農曆春節工作天數減少9天，然較去年同期成長4.55%。累計前2月營收7.65億元，年增16.5%。公司說明，2月營收表現主要受春節長假影響，唯因主要原料短缺市場接受漲價，且自身軍工航天訂單需求持續升溫，加上其他高階材料訂單逐漸取得，因此得以在過年效應下，維持好的年成長數字。

原物料漲到橡膠！國際橡膠期貨向上走高 台橡衝漲停

許多原物料在戰爭發生之前都已開始起漲，如鋼價、塑化原料，現在中東戰火延燒，更將價格往上推。國際橡膠期貨也自去年12月開始上漲，至今波段漲幅約12%，台橡（2103）6日攻上漲停板，國際中橡盤中大漲逾6%，南帝（2108）上漲逾3%。

卡達完全關閉天然氣產線 欣天然拉出第三根漲停

路透報導，卡達4日已完全關閉液化天然氣（LNG）產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，6日欣天然（9918）、欣高（9931）衝上漲停板，其中欣天然拉出第三根漲停至55.8元。

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

