平和環保財報／2025年EPS 3.64元 擬配發3.2元現金股利、殖利率逾7%

廢水代處理廠平和環保-創（6771）6日公告2025年財報，全年歸屬母公司稅後淨利1.13億元，年減4.17%，每股稅後盈餘3.64元。董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股3.2元現金股利，盈餘配發率達88%，若以6日收盤價43.35元計算，現金殖利率約7.38%。

平和環保指出，去年下半年受美國對等關稅政策影響，傳產外銷衝擊加深，導致下游客戶廢水代處理需求量較前一年度下滑。不過，公司為反映電價成本上漲，於去年適度調升廢水代處理費用，成功抵銷量縮影響並維持毛利率水準，使全年營收與獲利維持穩健。

展望後市，平和環保表示，隨關稅不確定因素淡化，廢水代處理量自2025年底已見回升。雖近期仍有伊朗戰爭等國際局勢需密切觀察，但公司將持續開發新客戶並分散產業來源，透過服務多元化產業降低單一市場風險。

同時，平和環保憑藉處理多種工業汙水的專業技術，將持續審慎評估回收再利用項目的開發與合作，積極布局循環經濟商機。公司預期透過多元布局，為未來營運注入新成長動能，維持長期獲利穩定。