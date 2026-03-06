快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

平和環保財報／2025年EPS 3.64元 擬配發3.2元現金股利、殖利率逾7%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

廢水代處理廠平和環保-創（6771）6日公告2025年財報，全年歸屬母公司稅後淨利1.13億元，年減4.17%，每股稅後盈餘3.64元。董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股3.2元現金股利，盈餘配發率達88%，若以6日收盤價43.35元計算，現金殖利率約7.38%。

平和環保指出，去年下半年受美國對等關稅政策影響，傳產外銷衝擊加深，導致下游客戶廢水代處理需求量較前一年度下滑。不過，公司為反映電價成本上漲，於去年適度調升廢水代處理費用，成功抵銷量縮影響並維持毛利率水準，使全年營收與獲利維持穩健。

展望後市，平和環保表示，隨關稅不確定因素淡化，廢水代處理量自2025年底已見回升。雖近期仍有伊朗戰爭等國際局勢需密切觀察，但公司將持續開發新客戶並分散產業來源，透過服務多元化產業降低單一市場風險。

同時，平和環保憑藉處理多種工業汙水的專業技術，將持續審慎評估回收再利用項目的開發與合作，積極布局循環經濟商機。公司預期透過多元布局，為未來營運注入新成長動能，維持長期獲利穩定。

現金股利 對等關稅 環保

延伸閱讀

大田財報／去年 EPS 5.63元 擬配發現金4.3元、殖利率6.12%

上洋財報／2025年 EPS 9.77元 擬配發6.5元現金股利、殖利率達4.9%

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

聯友財報／去年全年EPS 5.45元、年增2.89倍 淨賺2.41億元年增逾三倍

相關新聞

玉山金自結前二月獲利70億元、創歷年同期最高 EPS 0.44元

玉山金控（2884）公布2月自結盈餘，單月稅後盈餘30.2億元，累計稅後盈餘70.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加22.53%， EPS為0.44元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘61.2億元，較去年同期增加12.92%；玉山證券7.6億元；玉山創投5億元；玉山投信0.6億元。

國票金自結前2月賺6.9億元、年增113.7% EPS 0.19元

國票金（2889）6日公告今年2月自結稅後純益為2.06億元，累計1至2月稅後純益6.9億元，相較於去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元；2月底每股淨值為12.97元。

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年2月營收為新台幣3.55億元，因農曆春節工作天數減少9天，然較去年同期成長4.55%。累計前2月營收7.65億元，年增16.5%。公司說明，2月營收表現主要受春節長假影響，唯因主要原料短缺市場接受漲價，且自身軍工航天訂單需求持續升溫，加上其他高階材料訂單逐漸取得，因此得以在過年效應下，維持好的年成長數字。

原物料漲到橡膠！國際橡膠期貨向上走高 台橡衝漲停

許多原物料在戰爭發生之前都已開始起漲，如鋼價、塑化原料，現在中東戰火延燒，更將價格往上推。國際橡膠期貨也自去年12月開始上漲，至今波段漲幅約12%，台橡（2103）6日攻上漲停板，國際中橡盤中大漲逾6%，南帝（2108）上漲逾3%。

卡達完全關閉天然氣產線 欣天然拉出第三根漲停

路透報導，卡達4日已完全關閉液化天然氣（LNG）產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，6日欣天然（9918）、欣高（9931）衝上漲停板，其中欣天然拉出第三根漲停至55.8元。

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。