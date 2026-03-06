快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

世芯財報／去年獲利56億元、EPS 69.18元 第4季毛利率衝逾四成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

ASIC設計服務廠世芯-KY（3661）6日公布2025年財報，雖受產品周期轉換影響，去年營收較前一年下滑，但全年合併營收仍有309.3億元，維持歷史次高水準；獲利方面，歸屬母公司業主稅後純益約56億元，每股純益69.18元。

就單季表現來看，世芯-KY 2025年第4季合併營收47.3億元，季減28%、年減64%；毛利率42.3%，季增14.3個百分點、年增21.1個百分點；營益率25.7%，季增8.1個百分點、年增12.6個百分點；歸屬母公司業主稅後純益14.83億元，季增11.7%、年減19.2%，單季每股純益18.29元。以獲利結構觀察，第4季毛利率明顯跳升，顯示產品組合與專案認列節奏改善，帶動單季獲利表現優於前季。

全年方面，世芯-KY 2025年合併營收309.3億元，年減40.1%；毛利率26.4%，年增6.8個百分點；營益率16.2%，年增3.7個百分點；歸屬母公司業主稅後純益56億元，年減13.1%，每股純益69.18元。雖然去年營收自高檔回落，但毛利率與營益率同步優於前一年，反映公司在高階ASIC設計服務市場仍具一定獲利韌性。

展望後市，世芯-KY總經理沈翔霖於先前法說說指出，與北美主要雲端客戶合作的3奈米AI晶片預計本季末進入量產，將成為公司2026年後重回成長軌道的關鍵；同時，今年也將開始認列2奈米設計案NRE收入。法人看好世芯-KY在美系Hyperscaler ASIC供應鏈、尤其後段設計領域地位穩固，下一代2奈米AI專案後段設計仍可望由世芯-KY負責，為後續營運增添想像空間。

每股純益 母公司 營收

延伸閱讀

新盛力財報／去年獲利創新高、EPS 達3.13元 擬配現金股利2.5元

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

世禾財報／2025年全年EPS 8.36元 獲利創新高

相關新聞

國票金自結前2月賺6.9億元、年增113.7% EPS 0.19元

國票金（2889）6日公告今年2月自結稅後純益為2.06億元，累計1至2月稅後純益6.9億元，相較於去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元；2月底每股淨值為12.97元。

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年2月營收為新台幣3.55億元，因農曆春節工作天數減少9天，然較去年同期成長4.55%。累計前2月營收7.65億元，年增16.5%。公司說明，2月營收表現主要受春節長假影響，唯因主要原料短缺市場接受漲價，且自身軍工航天訂單需求持續升溫，加上其他高階材料訂單逐漸取得，因此得以在過年效應下，維持好的年成長數字。

原物料漲到橡膠！國際橡膠期貨向上走高 台橡衝漲停

許多原物料在戰爭發生之前都已開始起漲，如鋼價、塑化原料，現在中東戰火延燒，更將價格往上推。國際橡膠期貨也自去年12月開始上漲，至今波段漲幅約12%，台橡（2103）6日攻上漲停板，國際中橡盤中大漲逾6%，南帝（2108）上漲逾3%。

卡達完全關閉天然氣產線 欣天然拉出第三根漲停

路透報導，卡達4日已完全關閉液化天然氣（LNG）產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，6日欣天然（9918）、欣高（9931）衝上漲停板，其中欣天然拉出第三根漲停至55.8元。

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

高股息題材誘人這兩檔觀光餐飲股9%殖利率吸金！股價大漲表態

觀光餐飲股股利題材誘人，帶動資金湧入。隨多家業者陸續公告財報與股利政策，殖利率動輒逾7%甚至9%以上，在高股息題材加持下，股價紛紛表態走揚。旅天下（6961）與鳳凰（5706）股息殖利率皆突破9%，王品（2727）亦有7%以上水準，6日盤中股價同步上攻，成為盤面焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。