世芯財報／去年獲利56億元、EPS 69.18元 第4季毛利率衝逾四成

ASIC設計服務廠世芯-KY（3661）6日公布2025年財報，雖受產品周期轉換影響，去年營收較前一年下滑，但全年合併營收仍有309.3億元，維持歷史次高水準；獲利方面，歸屬母公司業主稅後純益約56億元，每股純益69.18元。

就單季表現來看，世芯-KY 2025年第4季合併營收47.3億元，季減28%、年減64%；毛利率42.3%，季增14.3個百分點、年增21.1個百分點；營益率25.7%，季增8.1個百分點、年增12.6個百分點；歸屬母公司業主稅後純益14.83億元，季增11.7%、年減19.2%，單季每股純益18.29元。以獲利結構觀察，第4季毛利率明顯跳升，顯示產品組合與專案認列節奏改善，帶動單季獲利表現優於前季。

全年方面，世芯-KY 2025年合併營收309.3億元，年減40.1%；毛利率26.4%，年增6.8個百分點；營益率16.2%，年增3.7個百分點；歸屬母公司業主稅後純益56億元，年減13.1%，每股純益69.18元。雖然去年營收自高檔回落，但毛利率與營益率同步優於前一年，反映公司在高階ASIC設計服務市場仍具一定獲利韌性。

展望後市，世芯-KY總經理沈翔霖於先前法說說指出，與北美主要雲端客戶合作的3奈米AI晶片預計本季末進入量產，將成為公司2026年後重回成長軌道的關鍵；同時，今年也將開始認列2奈米設計案NRE收入。法人看好世芯-KY在美系Hyperscaler ASIC供應鏈、尤其後段設計領域地位穩固，下一代2奈米AI專案後段設計仍可望由世芯-KY負責，為後續營運增添想像空間。