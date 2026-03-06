快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

東陽財報／2025年 EPS 6.43元 配發現金股利5元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

東陽（1319）6日董事會通過2025年合併財務報告，全年合併營收250.94億元，稅後淨利38.04億元，EPS 6.43元，並通過股利分派案，擬配發每股現金股利5元(共計發放約新台幣30億元)。

東陽2026年2月因逢春節假期及228連假，工作天數少，自結合併營收14.35億元，前2月自結累計合併營收35.85億元。

東陽AM事業2月自結合併營收10.91億元，前2月自結累計合併營收27.7億元。

東陽OEM事業2月自結合併營收3.44億，前2月份自結累計合併營收8.15億（OEM整體累計營收36.65億元）。

汽車零組件輸美關稅自2025年4月至目前仍是高達27.5%(日、韓、歐僅15%)，客戶都在等待關稅15%明確實施後，才要大量出貨，對企業的經營考驗充滿變數與衝擊，期盼政策環境能早日明確穩定。

東陽持續穩定推進既定的建廠計畫，拉大競爭距離，並做足準備，用競爭力掌握未來3-5年的成長需求。

競爭力 關稅 汽車零組件

延伸閱讀

台中銀財報／2025年全年EPS 1.53元、獲利創新高 每股擬配發1.06元

智伸科財報／去年全年EPS 6.04元 擬配發現金股利4.2元

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

相關新聞

國票金自結前2月賺6.9億元、年增113.7% EPS 0.19元

國票金（2889）6日公告今年2月自結稅後純益為2.06億元，累計1至2月稅後純益6.9億元，相較於去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元；2月底每股淨值為12.97元。

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年2月營收為新台幣3.55億元，因農曆春節工作天數減少9天，然較去年同期成長4.55%。累計前2月營收7.65億元，年增16.5%。公司說明，2月營收表現主要受春節長假影響，唯因主要原料短缺市場接受漲價，且自身軍工航天訂單需求持續升溫，加上其他高階材料訂單逐漸取得，因此得以在過年效應下，維持好的年成長數字。

原物料漲到橡膠！國際橡膠期貨向上走高 台橡衝漲停

許多原物料在戰爭發生之前都已開始起漲，如鋼價、塑化原料，現在中東戰火延燒，更將價格往上推。國際橡膠期貨也自去年12月開始上漲，至今波段漲幅約12%，台橡（2103）6日攻上漲停板，國際中橡盤中大漲逾6%，南帝（2108）上漲逾3%。

卡達完全關閉天然氣產線 欣天然拉出第三根漲停

路透報導，卡達4日已完全關閉液化天然氣（LNG）產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，6日欣天然（9918）、欣高（9931）衝上漲停板，其中欣天然拉出第三根漲停至55.8元。

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

高股息題材誘人這兩檔觀光餐飲股9%殖利率吸金！股價大漲表態

觀光餐飲股股利題材誘人，帶動資金湧入。隨多家業者陸續公告財報與股利政策，殖利率動輒逾7%甚至9%以上，在高股息題材加持下，股價紛紛表態走揚。旅天下（6961）與鳳凰（5706）股息殖利率皆突破9%，王品（2727）亦有7%以上水準，6日盤中股價同步上攻，成為盤面焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。