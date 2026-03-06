東陽財報／2025年 EPS 6.43元 配發現金股利5元

東陽（1319）6日董事會通過2025年合併財務報告，全年合併營收250.94億元，稅後淨利38.04億元，EPS 6.43元，並通過股利分派案，擬配發每股現金股利5元(共計發放約新台幣30億元)。

東陽2026年2月因逢春節假期及228連假，工作天數少，自結合併營收14.35億元，前2月自結累計合併營收35.85億元。

東陽AM事業2月自結合併營收10.91億元，前2月自結累計合併營收27.7億元。

東陽OEM事業2月自結合併營收3.44億，前2月份自結累計合併營收8.15億（OEM整體累計營收36.65億元）。

汽車零組件輸美關稅自2025年4月至目前仍是高達27.5%(日、韓、歐僅15%)，客戶都在等待關稅15%明確實施後，才要大量出貨，對企業的經營考驗充滿變數與衝擊，期盼政策環境能早日明確穩定。

東陽持續穩定推進既定的建廠計畫，拉大競爭距離，並做足準備，用競爭力掌握未來3-5年的成長需求。