聽新聞
0:00 / 0:00
東陽財報／2025年 EPS 6.43元 配發現金股利5元
東陽（1319）6日董事會通過2025年合併財務報告，全年合併營收250.94億元，稅後淨利38.04億元，EPS 6.43元，並通過股利分派案，擬配發每股現金股利5元(共計發放約新台幣30億元)。
東陽2026年2月因逢春節假期及228連假，工作天數少，自結合併營收14.35億元，前2月自結累計合併營收35.85億元。
東陽AM事業2月自結合併營收10.91億元，前2月自結累計合併營收27.7億元。
東陽OEM事業2月自結合併營收3.44億，前2月份自結累計合併營收8.15億（OEM整體累計營收36.65億元）。
汽車零組件輸美關稅自2025年4月至目前仍是高達27.5%(日、韓、歐僅15%)，客戶都在等待關稅15%明確實施後，才要大量出貨，對企業的經營考驗充滿變數與衝擊，期盼政策環境能早日明確穩定。
東陽持續穩定推進既定的建廠計畫，拉大競爭距離，並做足準備，用競爭力掌握未來3-5年的成長需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。