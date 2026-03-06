國票金自結前2月賺6.9億元、年增113.7% EPS 0.19元

國票金（2889）6日公告今年2月自結稅後純益為2.06億元，累計1至2月稅後純益6.9億元，相較於去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元；2月底每股淨值為12.97元。

儘管今年2月適逢農曆春節及228連假，工作天數較少，但國票金2月自結獲利仍有2.06億元，相較於去年同期仍成長22.6%，相較上個月則月減57.6%。累計今年前二月稅後盈餘6.9億元，年增3.6億元，年增113.7%。

觀察各子公司表現，子公司國際票券受惠於美國聯準會在去年降息3碼影響，外幣RP成本下跌，外幣債券養券為正貢獻，年初並實現部份債券資本利得，今年前二月獲利分別較去年同期增加79.5%。

另外，子公司國票證券則受惠於股市上漲，證券市場日均量較去年同期高，股權投資及自營業務獲利也較去年增加，今年前二月獲利也較去年同期增加274.9%。

不過，子公司國票創投則因持股評價利益較去年同期減少加上轉投資大陸國旺租賃虧損，今年前二月獲利較去年同期減少47.3%。