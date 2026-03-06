快訊

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年2月營收為新台幣3.55億元，因農曆春節工作天數減少9天，然較去年同期成長4.55%。累計前2月營收7.65億元，年增16.5%。公司說明，2月營收表現主要受春節長假影響，唯因主要原料短缺市場接受漲價，且自身軍工航天訂單需求持續升溫，加上其他高階材料訂單逐漸取得，因此得以在過年效應下，維持好的年成長數字。

儘管短期營收波動，公司強調，長期推動少量多樣與多角化產品策略仍展現成效。特別是在特殊材料領域，聚醯亞胺（PI）材料憑藉優異信賴度與高耐熱性，持續獲得航空航天市場高度認可，自去年第4季以來訂單量屢屢達到雙位數成長，主板訂單需求能見度大幅提升。

受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算，加上航空航天應用需求持續擴張，公司高階材料出貨動能明顯增強。

此外，面對原物料價格上揚與供應緊繃，公司自去年底起陸續調整產品售價，以合理反映成本結構，同時優化產能配置，應對市場需求增長。除此以外，由於市場短缺原因，過去國防與航天應用上，也取得高速與高頻應用的突破，預期後續隨著認證逐步增加，今年在國防與航天應用上，營收占比將會從目前20%，成長到超過30%，貢獻獲利明顯。海外市場方面，隨著假期結束，客戶備貨需求陸續啟動，加上部分區域市場因供應鏈重組帶動需求上升，整體營收表現較往年顯著成長。

公司表示，將在穩健財務結構的基礎上，持續投入研發資源，深化產品應用技術，以特殊材料與高階應用作為未來成長雙主軸，積極拓展市場版圖，全面提升營收與獲利能力。

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年2月營收為新台幣3.55億元，因農曆春節工作天數減少9天，然較去年同期成長4.55%。累計前2月營收7.65億元，年增16.5%。公司說明，2月營收表現主要受春節長假影響，唯因主要原料短缺市場接受漲價，且自身軍工航天訂單需求持續升溫，加上其他高階材料訂單逐漸取得，因此得以在過年效應下，維持好的年成長數字。

