原物料漲到橡膠！國際橡膠期貨向上走高 台橡衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

許多原物料在戰爭發生之前都已開始起漲，如鋼價、塑化原料，現在中東戰火延燒，更將價格往上推。國際橡膠期貨也自去年12月開始上漲，至今波段漲幅約12%，台橡（2103）6日攻上漲停板，國際中橡盤中大漲逾6%，南帝（2108）上漲逾3%。

日本東京商品交易所的橡膠期貨昨日價格為每公斤363日圓，較去年12中上漲12%。台橡股價在2月拉抬一波，一度漲至21.55元，而後隨大盤修正，但仍守住十日線之上，今股價攻上漲停21元，成交量逾1.5萬張。

台橡1月營收表現亮眼，達37億元，月增37.9%，年增11.6%，為同期次高。台橡主要產品為合成橡膠，同時兼具研發先進材料，產品乳聚苯乙烯—丁二烯橡膠（SBR）性質上比天然橡膠更耐磨且易於加工，主要應用於汽車輪胎、鞋底、輸送帶等。溶聚丁苯橡膠（SSBR）則可根據加工及應用需求客製化調整產品特性，突破傳統橡膠的侷限。

台橡日前在法說會中指出，旗下溶聚丁苯橡膠（SSBR）將成為公司主要成長動能；此外，更布局電動車、綠色輪胎、醫療等高值化應用領域。尤其醫療領域的應用正在加速推行客戶認證，可望成為未來台橡發展的全新動能。

台橡今以19.1元平盤開出，隨即一路急拉衝至漲停板21元，帶動國際中橡（2104）、南帝、泰豐（2102）、南港（2101）等都走強，其中國際中橡盤中大漲逾7%。

泰豐 原物料 期貨 台橡

相關新聞

卡達完全關閉天然氣產線 欣天然拉出第三根漲停

路透報導，卡達4日已完全關閉液化天然氣（LNG）產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，6日欣天然（9918）、欣高（9931）衝上漲停板，其中欣天然拉出第三根漲停至55.8元。

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

高股息題材誘人這兩檔觀光餐飲股9%殖利率吸金！股價大漲表態

觀光餐飲股股利題材誘人，帶動資金湧入。隨多家業者陸續公告財報與股利政策，殖利率動輒逾7%甚至9%以上，在高股息題材加持下，股價紛紛表態走揚。旅天下（6961）與鳳凰（5706）股息殖利率皆突破9%，王品（2727）亦有7%以上水準，6日盤中股價同步上攻，成為盤面焦點。

王品配息16.11元 寫新高

王品董事會昨（5）日通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，年增3.1%，每股純益16.02元，創歷史次高，且連續三年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

長榮海運昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

