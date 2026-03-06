聽新聞
原物料漲到橡膠！國際橡膠期貨向上走高 台橡衝漲停
許多原物料在戰爭發生之前都已開始起漲，如鋼價、塑化原料，現在中東戰火延燒，更將價格往上推。國際橡膠期貨也自去年12月開始上漲，至今波段漲幅約12%，台橡（2103）6日攻上漲停板，國際中橡盤中大漲逾6%，南帝（2108）上漲逾3%。
日本東京商品交易所的橡膠期貨昨日價格為每公斤363日圓，較去年12中上漲12%。台橡股價在2月拉抬一波，一度漲至21.55元，而後隨大盤修正，但仍守住十日線之上，今股價攻上漲停21元，成交量逾1.5萬張。
台橡1月營收表現亮眼，達37億元，月增37.9%，年增11.6%，為同期次高。台橡主要產品為合成橡膠，同時兼具研發先進材料，產品乳聚苯乙烯—丁二烯橡膠（SBR）性質上比天然橡膠更耐磨且易於加工，主要應用於汽車輪胎、鞋底、輸送帶等。溶聚丁苯橡膠（SSBR）則可根據加工及應用需求客製化調整產品特性，突破傳統橡膠的侷限。
台橡日前在法說會中指出，旗下溶聚丁苯橡膠（SSBR）將成為公司主要成長動能；此外，更布局電動車、綠色輪胎、醫療等高值化應用領域。尤其醫療領域的應用正在加速推行客戶認證，可望成為未來台橡發展的全新動能。
台橡今以19.1元平盤開出，隨即一路急拉衝至漲停板21元，帶動國際中橡（2104）、南帝、泰豐（2102）、南港（2101）等都走強，其中國際中橡盤中大漲逾7%。
