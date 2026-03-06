快訊

卡達完全關閉天然氣產線 欣天然拉出第三根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
卡達主要液化天然氣設施遭伊朗攻襲，各國正面對「斷氣」危機。(歐新社)
卡達主要液化天然氣設施遭伊朗攻襲，各國正面對「斷氣」危機。(歐新社)

路透報導，卡達4日已完全關閉液化天然氣（LNG）產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，6日欣天然（9918）、欣高（9931）衝上漲停板，其中欣天然拉出第三根漲停至55.8元。

卡達LNG供應量占全球約20%，而卡達已完全關閉LNG產線，分析師指出，另外兩大LNG生產國：美國與澳洲產能已接近滿載，多數供應都被長期合約鎖住，能抵銷卡達暫停生產所損失供應的閒置產能不多。

對此，經濟部表示，我國進口LNG主要80%供應國內發電使用，天然氣目前存量為11天，符合法定標準，3月前半月天然氣已運出荷莫茲海峽，整月天然氣已調到貨，而4月已有部分氣源從中東以外地區調應。

經濟部長龔明鑫指出，已啟動三大主軸應變。第一，長約協商：與美國、澳洲供應商協商，將原本簽署的貨量，提前至4月交貨。第二，鄰國交換：嘗試與日、韓等鄰國進行協商，調整到貨先後順序，但龔明鑫也坦言，目前各國都在搶貨，此管道仍需努力。第三則是現貨採購，不過現貨市場雖有供應，但價格波動大，將視價格合理性進行評估。

龔明鑫表示，台灣每月約有30條天然氣運輸船，其中10條來自中東，其餘20條供應正常。但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。

目前亞洲各國爭搶LNG的替代來源，交易商指出，亞洲LNG現貨價觸及每百萬英熱單位（MMBTU）25.40美元，比上周飆漲一倍多，攀抵2023年來最高。交易商指出，只要卡達繼續暫停生產、荷莫茲海峽繼續封閉，LNG價格還會進一步上漲。

美國 卡達 天然氣

能源緊張！卡達關天然氣產線 航運業大買石油選擇權避險

談電價審議 經長：穩物價是重要任務

陸傳暫停出口油品 日業者籲釋儲油

天然氣存量備戰 龔明鑫：4月再評估啟動燃煤

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

高股息題材誘人這兩檔觀光餐飲股9%殖利率吸金！股價大漲表態

觀光餐飲股股利題材誘人，帶動資金湧入。隨多家業者陸續公告財報與股利政策，殖利率動輒逾7%甚至9%以上，在高股息題材加持下，股價紛紛表態走揚。旅天下（6961）與鳳凰（5706）股息殖利率皆突破9%，王品（2727）亦有7%以上水準，6日盤中股價同步上攻，成為盤面焦點。

王品配息16.11元 寫新高

王品董事會昨（5）日通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，年增3.1%，每股純益16.02元，創歷史次高，且連續三年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

長榮海運昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

來億2025年EPS 13.02元

製鞋股王來億-KY（6890）昨（5）日公布2025年合併財報，去年合併稅後純益32.47億元、年減14.9%，每股純益13.02元；董事會通過每股擬配發9元現金股利，包括盈餘分配7元、資本公積發放2元，以昨日收盤價181元計算，現金殖利率達4.97%。

