卡達完全關閉天然氣產線 欣天然拉出第三根漲停

路透報導，卡達4日已完全關閉液化天然氣（LNG）產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，6日欣天然（9918）、欣高（9931）衝上漲停板，其中欣天然拉出第三根漲停至55.8元。

卡達LNG供應量占全球約20%，而卡達已完全關閉LNG產線，分析師指出，另外兩大LNG生產國：美國與澳洲產能已接近滿載，多數供應都被長期合約鎖住，能抵銷卡達暫停生產所損失供應的閒置產能不多。

對此，經濟部表示，我國進口LNG主要80%供應國內發電使用，天然氣目前存量為11天，符合法定標準，3月前半月天然氣已運出荷莫茲海峽，整月天然氣已調到貨，而4月已有部分氣源從中東以外地區調應。

經濟部長龔明鑫指出，已啟動三大主軸應變。第一，長約協商：與美國、澳洲供應商協商，將原本簽署的貨量，提前至4月交貨。第二，鄰國交換：嘗試與日、韓等鄰國進行協商，調整到貨先後順序，但龔明鑫也坦言，目前各國都在搶貨，此管道仍需努力。第三則是現貨採購，不過現貨市場雖有供應，但價格波動大，將視價格合理性進行評估。

龔明鑫表示，台灣每月約有30條天然氣運輸船，其中10條來自中東，其餘20條供應正常。但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。

目前亞洲各國爭搶LNG的替代來源，交易商指出，亞洲LNG現貨價觸及每百萬英熱單位（MMBTU）25.40美元，比上周飆漲一倍多，攀抵2023年來最高。交易商指出，只要卡達繼續暫停生產、荷莫茲海峽繼續封閉，LNG價格還會進一步上漲。