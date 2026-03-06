快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美國總統川普表示，美國的軍事行動才是他關心的首要任務，對油價上漲並不擔心，因為一旦行動結束，油價就會迅速下跌。「如果油價上漲，那就漲吧」。（路透）
美國總統川普表示，美國的軍事行動才是他關心的首要任務，對油價上漲並不擔心，因為一旦行動結束，油價就會迅速下跌。「如果油價上漲，那就漲吧」。（路透）

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

除了原料乙烯、丙烯報價上漲，各種塑化產品（PE、PP、PVC、EG…）現貨報價也走高，PP上漲90美元，HDPE漲70美元，PVC漲30美元，而LDPE大漲200美元。

國際油價上漲，帶動塑化產品跟著報價上揚，也為業者帶來低價原料庫存利益。國內塑化業者指出，伊朗不僅是國際重要產油國，也是石化原料輸出大國，目前該國塑膠及半成品油多數銷往中國，若中國需求因供應受限無法滿足，價格將逐步反映，預期將拉抬亞洲塑化產品價格，台塑、台化（1326）、國喬、台達化等將受惠。

至於關乎油價走勢的美伊戰爭進度，美國政治新聞網站Politico報導，美國總統川普原本預期對伊朗發動的戰爭只會持續四周，但美國如今據傳正為戰爭可能打上半年做準備。美國中央司令部已要求國防部加派軍事情報官，進駐中央司令部位於佛羅里達州坦帕（Tampa）的總部，以在至少未來100天支援對伊朗採取的行動，但時間也可能持續至9月。

這個消息為油價增添不確定性，但川普表示，美國的軍事行動才是他關心的首要任務，對油價上漲並不擔心，因為一旦行動結束，油價就會迅速下跌。「如果油價上漲，那就漲吧」。

塑化族群今日群起大漲，華夏、再生-KY（1337）、台達化、台苯、國喬、台聚等盤中漲停，亞聚、中石化（1314）、聯成大漲逾9%，台塑上漲逾5%。

台塑 美國 川普 油價 塑化股

延伸閱讀

美國西德州原油飆漲8.5% 金價下跌

美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂 持續衝擊風險偏好

伊朗：和美國談和是假的！油價續強…台塑化卻大跌拉回

市場觀望 原油未漲破心理關卡

相關新聞

卡達完全關閉天然氣產線 欣天然拉出第三根漲停

路透報導，卡達4日已完全關閉液化天然氣（LNG）產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，6日欣天然（9918）、欣高（9931）衝上漲停板，其中欣天然拉出第三根漲停至55.8元。

川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

高股息題材誘人這兩檔觀光餐飲股9%殖利率吸金！股價大漲表態

觀光餐飲股股利題材誘人，帶動資金湧入。隨多家業者陸續公告財報與股利政策，殖利率動輒逾7%甚至9%以上，在高股息題材加持下，股價紛紛表態走揚。旅天下（6961）與鳳凰（5706）股息殖利率皆突破9%，王品（2727）亦有7%以上水準，6日盤中股價同步上攻，成為盤面焦點。

王品配息16.11元 寫新高

王品董事會昨（5）日通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，年增3.1%，每股純益16.02元，創歷史次高，且連續三年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

長榮海運昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

來億2025年EPS 13.02元

製鞋股王來億-KY（6890）昨（5）日公布2025年合併財報，去年合併稅後純益32.47億元、年減14.9%，每股純益13.02元；董事會通過每股擬配發9元現金股利，包括盈餘分配7元、資本公積發放2元，以昨日收盤價181元計算，現金殖利率達4.97%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。