川普：「如果油價上漲，那就漲吧」塑化原料漲價 塑化股多檔飆漲停

國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益，6日台達化（1309）、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）漲停鎖死，台聚（1304）、聯成（1313）、華夏（1305）一度衝上漲停板，台塑（1301）盤中大漲逾5%。

除了原料乙烯、丙烯報價上漲，各種塑化產品（PE、PP、PVC、EG…）現貨報價也走高，PP上漲90美元，HDPE漲70美元，PVC漲30美元，而LDPE大漲200美元。

國際油價上漲，帶動塑化產品跟著報價上揚，也為業者帶來低價原料庫存利益。國內塑化業者指出，伊朗不僅是國際重要產油國，也是石化原料輸出大國，目前該國塑膠及半成品油多數銷往中國，若中國需求因供應受限無法滿足，價格將逐步反映，預期將拉抬亞洲塑化產品價格，台塑、台化（1326）、國喬、台達化等將受惠。

至於關乎油價走勢的美伊戰爭進度，美國政治新聞網站Politico報導，美國總統川普原本預期對伊朗發動的戰爭只會持續四周，但美國如今據傳正為戰爭可能打上半年做準備。美國中央司令部已要求國防部加派軍事情報官，進駐中央司令部位於佛羅里達州坦帕（Tampa）的總部，以在至少未來100天支援對伊朗採取的行動，但時間也可能持續至9月。

這個消息為油價增添不確定性，但川普表示，美國的軍事行動才是他關心的首要任務，對油價上漲並不擔心，因為一旦行動結束，油價就會迅速下跌。「如果油價上漲，那就漲吧」。

塑化族群今日群起大漲，華夏、再生-KY（1337）、台達化、台苯、國喬、台聚等盤中漲停，亞聚、中石化（1314）、聯成大漲逾9%，台塑上漲逾5%。