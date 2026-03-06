高股息題材誘人這兩檔觀光餐飲股9%殖利率吸金！股價大漲表態

觀光餐飲股股利題材誘人，帶動資金湧入。隨多家業者陸續公告財報與股利政策，殖利率動輒逾7%甚至9%以上，在高股息題材加持下，股價紛紛表態走揚。旅天下（6961）與鳳凰（5706）股息殖利率皆突破9%，王品（2727）亦有7%以上水準，6日盤中股價同步上攻，成為盤面焦點。

其中，旅天下6日股價大漲，盤中一度攻抵漲停價位59.4元；鳳凰盤中亦走強，股價來到49.4元，漲幅逾5%；王品盤中則來到229元，上漲近5%，顯示高股息題材對觀光餐飲族群具明顯吸金效應。

市場人士指出，近期中東戰事升溫，全球金融市場震盪加劇，資金風險意識提高，在盤面波動擴大的情況下，市場資金轉而偏好具穩定現金流與高股息題材的個股。具備穩定獲利能力的觀光餐飲股，在高配息政策加持下，成為資金的新焦點。

旅天下5日董事會通過去年財報，全年營收41.4億元，稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘4.23元。董事會決議每股配發現金股利5元，包括盈餘配息3.5元與資本公積1.5元，以5日收盤價計算，現金殖利率約9%，在觀光類股中名列前茅。

鳳凰同日公告去年財報，全年營收31.36億元，營業利益2.3億元，稅後純益2.88億元，每股盈餘3.39元。董事會決議每股配發現金股利4.5元，以昨日收盤價估算，現金殖利率約9.6%。

餐飲龍頭王品則公布2025年合併營收234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高；稅後純益13.3億元，每股盈餘16.02元，創歷史次高。董事會決議每股配發現金股利16.11元，創史上最高，配發率達100.56%，以昨日收盤價計算，現金殖利率約7.36%。

展望2026年，王品表示，農曆春節期間，全台364家餐廳來客熱烈，創下初一至初四連續4天單日營收破億佳績，第2季則是「月月有連假」涵蓋清明連假、母親節、勞動節與端午連假，可望帶動旗下餐廳業績暢旺，加上大陸事業群也將繼續擴張，估兩岸今年合計將再開出30-40家餐廳，全年可望再攀高峰。