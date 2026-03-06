聽新聞
王品配息16.11元 寫新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

王品（2727）董事會昨（5）日通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，年增3.1%，每股純益16.02元，創歷史次高，且連續三年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

王品董事會並決議每股超額發放現金股利16.11元，創史上最高，配發率達100.56%，盈餘全數回饋股東。以昨日收盤價219元計算，現金殖利率為7.36%，在當前市場環境下更顯價值投資的吸引力。

王品指出，透過品牌優化、多品牌布局等策略，持續提升營運效率與來客數，加上展店腳步穩健，推升整體營收與獲利同步成長。展望2026年，王品估兩岸今年將再開出30-40家餐廳。

王品 營收 現金股利

長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

長榮海運昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

來億2025年EPS 13.02元

製鞋股王來億-KY（6890）昨（5）日公布2025年合併財報，去年合併稅後純益32.47億元、年減14.9%，每股純益13.02元；董事會通過每股擬配發9元現金股利，包括盈餘分配7元、資本公積發放2元，以昨日收盤價181元計算，現金殖利率達4.97%。

儒鴻2025年EPS 20.1元 配息15元

儒鴻（1476）昨（5）日董事會通過2025年財報，全年稅後純益55.1億元，年減16.9%，每股純益20.1元，連續兩年賺兩個股本，創史上第三高。

統一2025年EPS 3.45元

統一（1216）昨（5）日公布2025年財報，全年營收為6,728.6億元，年增2.3%，稅後純益196.2億元，年減5%，每股純益（EPS）3.45元，較去年減少0.19元，主要受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

聯友金屬2025年EPS 5.45元 創高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）昨（5）日公布2025年財報，稅後純益2.41億元，年增311%，每股純益5.45元。全年稅後純益正式突破2億元大關，並創下歷年新高紀錄。

