王品配息16.11元 寫新高

王品（2727）董事會昨（5）日通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，年增3.1%，每股純益16.02元，創歷史次高，且連續三年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

王品董事會並決議每股超額發放現金股利16.11元，創史上最高，配發率達100.56%，盈餘全數回饋股東。以昨日收盤價219元計算，現金殖利率為7.36%，在當前市場環境下更顯價值投資的吸引力。

王品指出，透過品牌優化、多品牌布局等策略，持續提升營運效率與來客數，加上展店腳步穩健，推升整體營收與獲利同步成長。展望2026年，王品估兩岸今年將再開出30-40家餐廳。