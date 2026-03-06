聽新聞
中鋼線材盤價傳Q2調漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（5）日與螺絲業產銷聯誼會，市場人士透露，在需求回升與成本支撐下，中鋼第2季線材盤價可能出現明顯調整，預期每公噸漲幅可能落在1,000至2,000元區間。若盤價調整順利，不僅可反映成本上升，也將為鋼市轉強提供重要訊號。

中鋼線材恐大漲，主要應用加工領域包括扣件、機械彈簧、鋼線鋼纜、手工具、汽機車零組件等，都可能受到影響而墊高成本。

中鋼業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過，隨著需求逐步回溫與市場信心建立，鋼市行情有望逐步形成。

中鋼營業處長陳柏翰表示，農曆新年剛過完就發生美伊戰爭，造成市場動盪，但是行情與機會也在危機中誕生。目前台灣總體經濟已有改善，經濟成長比預期高，鋼鐵相關原物料成本同步上揚，關鍵時期中鋼願與客戶攜手同行，合作共創榮景。

莊東杰強調，長期來中鋼開盤就是以「協同作戰」原則，全力協助下游業者提升外銷競爭力，因為只有下游客戶好、中鋼才會好，目前樂觀看待第2季「有基之彈」的復甦力道。

莊東杰指出，今年第1季棒線品項接單明顯好轉，主要受到客戶回補庫存帶動，市場開始出現急單需求。展望第2季，除了中國大陸實施鋼品出口管理制度外，原料成本上升、能源與運費增加，以及中國大陸去年粗鋼減產約4%等因素，都對鋼價形成一定支撐。

莊東杰向螺絲業喊話表示，目前歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季未能把握備料接單機會，第2季不宜再錯過。

莊東杰說，隨著需求逐步回溫與市場信心建立，鋼市行情有望逐步形成。

