長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

長榮海運（2603）昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

業界人士認為，貨櫃三雄在陽明、萬海都停收中東航線貨物後，長榮宣告跟進，代表全球大型航商所屬的三大航運聯盟，基本上已全面暫停中東業務，加上紅海目前也無法通行，亞歐之間海運航路險阻重重。

美伊戰事對全球貨櫃海運影響

物流業者表示，陽明所屬「Premier Alliance卓越聯盟」日前已宣布停進中東；長榮所屬「OCEAN（海洋聯盟）」之前還會評估收貨，海洋聯盟全球船舶運能市占率約25.3%，為全球第一大海運聯盟，推估長榮昨日通知停收部分地區的中東貨後，代表願意前往中東地區貨櫃輪業者已寥寥可數。

美伊戰爭擴大，伊朗宣布關閉荷莫茲海峽，陽明、萬海日前已宣布停收中東地區的貨後，長榮到昨日才宣布。對此，貨櫃三雄同步表示，中東地區戰火比想像中嚴重，只能持續密切關注區域情勢發展，致力在可行範圍內維持服務穩定；未來如有進一步更新，將即時通知客戶。

長榮昨日發公告通知客戶，即日起暫停受理以下國家及港口新訂艙申請，包含起運港（POL）及目的港（POD），直至另行通知。暫停靠港的中東地區港口，包括巴林、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯（吉達除外）等國家或地區所有港口，伊拉克則是烏姆蓋斯爾港（Umm Qasr）。

長榮指出，停收主要是因應區域情勢採取的預防性安全措施；針對已在運送途中貨載或已完成訂艙貨物，長榮各地分公司將主動與相關客戶聯繫，協助安排後續處理事宜。

業內表示，以現在中東地區像「火藥庫」般，考量到船舶及人員安全，就算港口沒有受影響，也不敢停靠作業。

物流業者指出，中東戰爭陰霾如果籠罩太久，未來貨物遞延趕出貨效應會非常大，就像皮球壓太低會彈很高一樣；這個地區大部分民生物資都依賴進口，小到食物、衣服、鞋子、手機等電子用品，大到家具、家電及汽車等產品。

基於這場戰爭會讓所有進出中東貨物遞延，航運業界才會擔心上演當初疫情後大量趕出貨需求湧現，造成全球缺櫃、缺船及塞港的情形。