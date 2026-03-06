聽新聞
0:00 / 0:00

長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運發通知給客戶，停收部分中東地區貨物。 聯合報系資料照
長榮海運發通知給客戶，停收部分中東地區貨物。 聯合報系資料照

長榮海運（2603）昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

業界人士認為，貨櫃三雄在陽明萬海都停收中東航線貨物後，長榮宣告跟進，代表全球大型航商所屬的三大航運聯盟，基本上已全面暫停中東業務，加上紅海目前也無法通行，亞歐之間海運航路險阻重重。

美伊戰事對全球貨櫃海運影響
美伊戰事對全球貨櫃海運影響

物流業者表示，陽明所屬「Premier Alliance卓越聯盟」日前已宣布停進中東；長榮所屬「OCEAN（海洋聯盟）」之前還會評估收貨，海洋聯盟全球船舶運能市占率約25.3%，為全球第一大海運聯盟，推估長榮昨日通知停收部分地區的中東貨後，代表願意前往中東地區貨櫃輪業者已寥寥可數。

美伊戰爭擴大，伊朗宣布關閉荷莫茲海峽，陽明、萬海日前已宣布停收中東地區的貨後，長榮到昨日才宣布。對此，貨櫃三雄同步表示，中東地區戰火比想像中嚴重，只能持續密切關注區域情勢發展，致力在可行範圍內維持服務穩定；未來如有進一步更新，將即時通知客戶。

長榮昨日發公告通知客戶，即日起暫停受理以下國家及港口新訂艙申請，包含起運港（POL）及目的港（POD），直至另行通知。暫停靠港的中東地區港口，包括巴林、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯（吉達除外）等國家或地區所有港口，伊拉克則是烏姆蓋斯爾港（Umm Qasr）。

長榮指出，停收主要是因應區域情勢採取的預防性安全措施；針對已在運送途中貨載或已完成訂艙貨物，長榮各地分公司將主動與相關客戶聯繫，協助安排後續處理事宜。

業內表示，以現在中東地區像「火藥庫」般，考量到船舶及人員安全，就算港口沒有受影響，也不敢停靠作業。

物流業者指出，中東戰爭陰霾如果籠罩太久，未來貨物遞延趕出貨效應會非常大，就像皮球壓太低會彈很高一樣；這個地區大部分民生物資都依賴進口，小到食物、衣服、鞋子、手機等電子用品，大到家具、家電及汽車等產品。

基於這場戰爭會讓所有進出中東貨物遞延，航運業界才會擔心上演當初疫情後大量趕出貨需求湧現，造成全球缺櫃、缺船及塞港的情形。

萬海 客戶 陽明

延伸閱讀

長榮海運5日宣布 停收部分中東地區貨物

美伊戰事未停！航空貨運喊漲 華航、長榮航止跌

荷莫茲海峽被襲…中國航運商人：超40個項目暫停 船隻進退兩難

美伊衝突擴大 捷迅總座孫鋼銀：海空貨運將重演疫情大多頭

相關新聞

長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

長榮海運昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

王品配息16.11元 寫新高

王品董事會昨（5）日通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，年增3.1%，每股純益16.02元，創歷史次高，且連續三年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

來億2025年EPS 13.02元

製鞋股王來億-KY（6890）昨（5）日公布2025年合併財報，去年合併稅後純益32.47億元、年減14.9%，每股純益13.02元；董事會通過每股擬配發9元現金股利，包括盈餘分配7元、資本公積發放2元，以昨日收盤價181元計算，現金殖利率達4.97%。

儒鴻2025年EPS 20.1元 配息15元

儒鴻（1476）昨（5）日董事會通過2025年財報，全年稅後純益55.1億元，年減16.9%，每股純益20.1元，連續兩年賺兩個股本，創史上第三高。

統一2025年EPS 3.45元

統一（1216）昨（5）日公布2025年財報，全年營收為6,728.6億元，年增2.3%，稅後純益196.2億元，年減5%，每股純益（EPS）3.45元，較去年減少0.19元，主要受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

聯友金屬2025年EPS 5.45元 創高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）昨（5）日公布2025年財報，稅後純益2.41億元，年增311%，每股純益5.45元。全年稅後純益正式突破2億元大關，並創下歷年新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。