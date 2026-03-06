重電四雄加速擴充產能

國內電力供應鏈業者包括華城（1519）、士電等因應國際訂單量持續擴大，將加速擴充產能，重電產品也將同步提升規格，因應未來十年北美資料中心需求。

國內外電力設備需求大，重電四雄包括華城、士電、亞力及中興電目前現有產能全面滿載，四大廠皆加速趕產能、擴廠，以因應市場供不應求的狀況。

士電剛通過興建第四座廠（T4）計畫，主要為了瞄準AI訂單，朝高電壓、高電流產品升級，以生產中大型電壓器為主，T4廠第一期預計2027年9月投產，2028年全面量產，若單看變壓器產能，T3廠去年9月投產，產能全開後可增加50％，T4加入後整體產能將再提升三分之一。

此外，在AI科技發展下，北美對電力設備需求高，士電擬進一步規劃500kv超大型變壓器之廠。士電表示，正積極評估第五座廠（T5），公司本身有生產超高壓500kV變壓器技術與能力，只欠合適的海港土地。

華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產，擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

亞力楊梅廠第三廠預計於2027年完工，2028年量產，目前已經透過兩班制提高現有廠房利用率。

中興電去年已提升產能約20%，今年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。