台塑化財報／去年EPS 1.04元 擬超額配息1.2元 配發率115%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑化（6505）5日召開董事會通過去年財報，去年全年稅後淨利98.75億元，年增65.4%，每股稅後純益（EPS）1.04元。台塑化董事會並通過去年盈餘分配，擬超額配息，每股配現金1.2元， 配發率115%。以5日收盤價56.4元計算，現金殖利率2.12%。

繼台塑化5日通過盈餘分配案後，台塑、台化、及南亞三公司也將分別預計6日、10日和11日召開董事會，討論股利政策。

台塑化董事會也決議發行無擔保公司債，發行總額不超過100億元，得視市場狀況發行不同年期債券，並得分次按面額發行，希望藉此募集長期資金償還借款、充實營運資金。

針對台塑化近期營運，法人分析，受到中東地緣政治緊張情勢升溫影響，國際油價近期波動加劇，布蘭特原油價格顯著上揚，市場擔憂若衝突擴大至荷姆茲海峽，全球原油供應缺口恐進一步擴大。台塑化因原油進口運輸周期約三個月，在油價急漲的環境下，低價庫存效益將有助於擴大煉油利差，進而對營運形成正向挹注。

台塑化（6505）5日召開董事會通過去年財報，去年全年稅後淨利98.75億元，年增65.4%，每股稅後純益（EPS）1.04元。台塑化董事會並通過去年盈餘分配，擬超額配息，每股配現金1.2元， 配發率115%。以5日收盤價56.4元計算，現金殖利率2.12%。

