聽新聞
0:00 / 0:00

儒鴻2025年EPS 20.1元 配息15元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

儒鴻（1476）昨（5）日董事會通過2025年財報，全年稅後純益55.1億元，年減16.9%，每股純益20.1元，連續兩年賺兩個股本，創史上第三高。

儒鴻董事會同時通過每股配息15元，配發率達75%，高於過往平均約七成的水準，顯示公司即便在擴廠階段，仍大方回饋股東。以昨日收盤價395元估算，現金殖利率3.8%。

值得注意的是，儒鴻指出，近期中東地緣政治衝突已對部分航運船班與運費造成影響，市場亦關注可能帶來的轉單機會，公司已自3月起與客戶洽談相關合作，仍在評估中。

儒鴻第4季毛利率回升至30.19%，重新站上30%關卡，較第3季提升1.5個百分點，較前年同期改善，顯示關稅與匯率干擾逐步淡化，在產品組合優化帶動下，毛利率表現明顯回溫。

股東 配息 地緣政治

延伸閱讀

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

儒鴻去年每股賺20.1元 擬配息15元

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

相關新聞

長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

長榮海運昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

王品配息16.11元 寫新高

王品董事會昨（5）日通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，年增3.1%，每股純益16.02元，創歷史次高，且連續三年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

來億2025年EPS 13.02元

製鞋股王來億-KY（6890）昨（5）日公布2025年合併財報，去年合併稅後純益32.47億元、年減14.9%，每股純益13.02元；董事會通過每股擬配發9元現金股利，包括盈餘分配7元、資本公積發放2元，以昨日收盤價181元計算，現金殖利率達4.97%。

儒鴻2025年EPS 20.1元 配息15元

儒鴻（1476）昨（5）日董事會通過2025年財報，全年稅後純益55.1億元，年減16.9%，每股純益20.1元，連續兩年賺兩個股本，創史上第三高。

統一2025年EPS 3.45元

統一（1216）昨（5）日公布2025年財報，全年營收為6,728.6億元，年增2.3%，稅後純益196.2億元，年減5%，每股純益（EPS）3.45元，較去年減少0.19元，主要受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

聯友金屬2025年EPS 5.45元 創高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）昨（5）日公布2025年財報，稅後純益2.41億元，年增311%，每股純益5.45元。全年稅後純益正式突破2億元大關，並創下歷年新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。