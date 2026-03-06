聽新聞
儒鴻2025年EPS 20.1元 配息15元
儒鴻（1476）昨（5）日董事會通過2025年財報，全年稅後純益55.1億元，年減16.9%，每股純益20.1元，連續兩年賺兩個股本，創史上第三高。
儒鴻董事會同時通過每股配息15元，配發率達75%，高於過往平均約七成的水準，顯示公司即便在擴廠階段，仍大方回饋股東。以昨日收盤價395元估算，現金殖利率3.8%。
值得注意的是，儒鴻指出，近期中東地緣政治衝突已對部分航運船班與運費造成影響，市場亦關注可能帶來的轉單機會，公司已自3月起與客戶洽談相關合作，仍在評估中。
儒鴻第4季毛利率回升至30.19%，重新站上30%關卡，較第3季提升1.5個百分點，較前年同期改善，顯示關稅與匯率干擾逐步淡化，在產品組合優化帶動下，毛利率表現明顯回溫。
