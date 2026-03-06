聽新聞
0:00 / 0:00

來億2025年EPS 13.02元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
來億董事長鐘德禮。聯合報系資料照
來億董事長鐘德禮。聯合報系資料照

製鞋股王來億-KY（6890）昨（5）日公布2025年合併財報，去年合併稅後純益32.47億元、年減14.9%，每股純益13.02元；董事會通過每股擬配發9元現金股利，包括盈餘分配7元、資本公積發放2元，以昨日收盤價181元計算，現金殖利率達4.97%。

來億去年合併營收395.94億元、年增5%，續創歷史新高。受惠於HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，第4季合併營收105.67億元，年減2.6%，季增31.6%，單季稅後純益9.63億元，季增89.2%、年減20.2%，每股純益3.86元。

來億2月合併營收25.22億元，月減23.4%、年減31.2%。主因Converse出貨下滑，以及Adidas部分出貨遞延影響，但HOKA出貨依舊暢旺。

國內製鞋大廠歷經二年庫存調整，今年可望迎來訂單爆發的一年。法人指出，2026年世界盃足球賽將於6月登場，2025年第4季起，品牌廠已積極向代工廠追加訂單，今年第1季起逐步進入出貨高峰，包括來億、志強、寶成、豐泰及百和、百和興業等製鞋與鞋材廠業績成長可期。

來億主要大客戶Adidas、HOKA今年出貨量可望維持雙位數增長，且將新增日、歐、美三個新品牌客戶，最快今年第2季放量，樂觀看待今年整體出貨量能。由於客戶需求強勁，將持續加大越南及印度擴產計畫，2026年整體產能將成長15%。

展望2026年，法人看好世足賽商機帶動來億大客戶Adidas出貨量維持12%至15%的成長力道，加上調整轉向較高單價產品，客戶帶來營收成長力道將高於出貨量成長。

另外，HOKA動能續穩，今年營收看增二成；New Balance訂單動能升溫且追加訂單。法人樂觀預期，來億今年營收有望挑戰450億元歷史新高。

營收 客戶 現金股利

延伸閱讀

聯友財報／去年全年EPS 5.45元、年增2.89倍 淨賺2.41億元年增逾三倍

智伸科財報／去年全年EPS 6.04元 擬配發現金股利4.2元

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

AES去年每股賺38.2元

相關新聞

長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

長榮海運昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

王品配息16.11元 寫新高

王品董事會昨（5）日通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，年增3.1%，每股純益16.02元，創歷史次高，且連續三年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

來億2025年EPS 13.02元

製鞋股王來億-KY（6890）昨（5）日公布2025年合併財報，去年合併稅後純益32.47億元、年減14.9%，每股純益13.02元；董事會通過每股擬配發9元現金股利，包括盈餘分配7元、資本公積發放2元，以昨日收盤價181元計算，現金殖利率達4.97%。

儒鴻2025年EPS 20.1元 配息15元

儒鴻（1476）昨（5）日董事會通過2025年財報，全年稅後純益55.1億元，年減16.9%，每股純益20.1元，連續兩年賺兩個股本，創史上第三高。

統一2025年EPS 3.45元

統一（1216）昨（5）日公布2025年財報，全年營收為6,728.6億元，年增2.3%，稅後純益196.2億元，年減5%，每股純益（EPS）3.45元，較去年減少0.19元，主要受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

聯友金屬2025年EPS 5.45元 創高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）昨（5）日公布2025年財報，稅後純益2.41億元，年增311%，每股純益5.45元。全年稅後純益正式突破2億元大關，並創下歷年新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。