來億2025年EPS 13.02元

製鞋股王來億-KY（6890）昨（5）日公布2025年合併財報，去年合併稅後純益32.47億元、年減14.9%，每股純益13.02元；董事會通過每股擬配發9元現金股利，包括盈餘分配7元、資本公積發放2元，以昨日收盤價181元計算，現金殖利率達4.97%。

來億去年合併營收395.94億元、年增5%，續創歷史新高。受惠於HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，第4季合併營收105.67億元，年減2.6%，季增31.6%，單季稅後純益9.63億元，季增89.2%、年減20.2%，每股純益3.86元。

來億2月合併營收25.22億元，月減23.4%、年減31.2%。主因Converse出貨下滑，以及Adidas部分出貨遞延影響，但HOKA出貨依舊暢旺。

國內製鞋大廠歷經二年庫存調整，今年可望迎來訂單爆發的一年。法人指出，2026年世界盃足球賽將於6月登場，2025年第4季起，品牌廠已積極向代工廠追加訂單，今年第1季起逐步進入出貨高峰，包括來億、志強、寶成、豐泰及百和、百和興業等製鞋與鞋材廠業績成長可期。

來億主要大客戶Adidas、HOKA今年出貨量可望維持雙位數增長，且將新增日、歐、美三個新品牌客戶，最快今年第2季放量，樂觀看待今年整體出貨量能。由於客戶需求強勁，將持續加大越南及印度擴產計畫，2026年整體產能將成長15%。

展望2026年，法人看好世足賽商機帶動來億大客戶Adidas出貨量維持12%至15%的成長力道，加上調整轉向較高單價產品，客戶帶來營收成長力道將高於出貨量成長。

另外，HOKA動能續穩，今年營收看增二成；New Balance訂單動能升溫且追加訂單。法人樂觀預期，來億今年營收有望挑戰450億元歷史新高。