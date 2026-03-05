快訊

不滿課業問題？東吳延畢生失控持剪刀闖系辦 警到場強制送醫

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

聽新聞
0:00 / 0:00

裕隆2025年每股賺0.93元 擬配息0.56元

中央社／ 台北5日電

裕隆今天晚間公告董事會通過2025年財報，全年歸屬母公司業主獲利新台幣9.79億元，每股基本純益0.93元，裕隆董事會也決議擬盈餘分配現金股利每股0.56元，將在5月27日股東會上討論。

裕隆去年合併營收723.55億元，較2024年的857.76億元下滑15.6%，裕隆說明，2025年營收表現主要受台美關稅協議與消費者觀望緩購潮影響，整體汽車產業銷量下滑，導致提車輛數較2024年減少。

展望今年，裕隆先前表示，隨著關稅和外在環境影響逐漸明朗，預期全年車市可回溫，較2025持平成長。

裕隆內部人士評估，今年台灣車市新車掛牌數約43萬輛（不含大車），與同業評估接近。

裕隆指出，汽車價值鏈占集團業績約7成，裕隆汽車苗栗三義廠持續支援新世代車款量產，並透過鴻華先進與納智捷的垂直整合，強化電動車價值鏈。

裕隆表示，集團今年要將汽車本業結合人工智慧AI數位創新價值，打造全方位移動服務生活生態系。

在商場經營，裕隆表示，新店裕隆城2025年人流突破千萬人次，今年目標挑戰全年營收突破59億元。

營收 汽車產業 裕隆 關稅 現金股利

延伸閱讀

儒鴻去年每股賺20.1元 擬配息15元

億豐去年每股賺22.53元 擬配息16元創高

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

富邦媒去年EPS 11.29元 配息10元

相關新聞

儒鴻去年每股賺20.1元 擬配息15元

紡織股王儒鴻今天公布2025年財報，面對關稅與匯率雙重利空夾擊，儒鴻去年營收新台幣379.89億元，年增3.15%，歸屬...

台塑化擬配息每股1.2元 配發率115%

台塑化股利政策出爐，去年歸屬母公司淨利新台幣98.75億元，年增65.4%，每股純益1.04元。今天董事會通過每股擬超額...

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品（2727）集團5日召開董事會通過全年財報，2025單第4季突破60億元，EPS 4.01元，同期新高，全年稅後純益13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，股利超額配16.11元，配發率100.56%，史上最高。

合機財報／線纜超旺！2025年全年EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。