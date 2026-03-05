聽新聞
裕隆2025年每股賺0.93元 擬配息0.56元
裕隆今天晚間公告董事會通過2025年財報，全年歸屬母公司業主獲利新台幣9.79億元，每股基本純益0.93元，裕隆董事會也決議擬盈餘分配現金股利每股0.56元，將在5月27日股東會上討論。
裕隆去年合併營收723.55億元，較2024年的857.76億元下滑15.6%，裕隆說明，2025年營收表現主要受台美關稅協議與消費者觀望緩購潮影響，整體汽車產業銷量下滑，導致提車輛數較2024年減少。
展望今年，裕隆先前表示，隨著關稅和外在環境影響逐漸明朗，預期全年車市可回溫，較2025持平成長。
裕隆內部人士評估，今年台灣車市新車掛牌數約43萬輛（不含大車），與同業評估接近。
裕隆指出，汽車價值鏈占集團業績約7成，裕隆汽車苗栗三義廠持續支援新世代車款量產，並透過鴻華先進與納智捷的垂直整合，強化電動車價值鏈。
裕隆表示，集團今年要將汽車本業結合人工智慧AI數位創新價值，打造全方位移動服務生活生態系。
在商場經營，裕隆表示，新店裕隆城2025年人流突破千萬人次，今年目標挑戰全年營收突破59億元。
