裕隆2025年每股賺0.93元 擬配息0.56元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

2026-03-05 17:50