統一2025年EPS 3.45元

統一（1216）昨（5）日公布2025年財報，全年營收為6,728.6億元，年增2.3%，稅後純益196.2億元，年減5%，每股純益（EPS）3.45元，較去年減少0.19元，主要受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

統一董事會同時擬分派現金股利3元，配息率達86.9%。若以5日收盤價71.2元概算，現金殖利率為4.2%。

統一企業稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲到電商等涉獵領域極為廣泛，各業務分頭進擊，推升集團營運。

日前，統一集團旗下統一超已經公告去年財報，全年營收3,507.3億元，年增3.7%，稅後純益112.1億元，年減2.7%，每股純益10.78元。

去年獲利雖僅達歷史第三高水位，然統一超說明，第一高獲利年度為2017年含出售上海星巴克的利得；2024年一次性處分山東超市利益、所得稅迴轉利益，致基期較高，若還原前述影響，去年獲利較前一年持續成長。

展望今年，統一超表示，7-ELEVEN持續以創新、精業、整合三大戰術，積極展店、主題策展、開發夯品、創新服務、優化數位體驗、深耕會員生態圈，透過線上線下虛實串連的多元服務管道，期待再創營運佳績。

統一實去年全年營收為456.3億元，年增1.7%，稅後純益為21.5億元，年增40.5%，EPS為1.36元，主要受惠鐵產品銷售明顯高於同期，致獲利提升。

統一旗下統一中控日前公告2025年財報，去年全年營收達人民幣317.1億元，年增4.6%，稅後純益達人民幣20.5億元，年增10.9%，每股純益達人民幣47.47分，毛利率由去年同期之32.5%上升0.7％至33.2%，去年營收、獲利皆創新高。

統一中控表示，獲利增長主要受惠食品、飲品及策略聯盟業績同步增長，加上部份原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益保持穩定成長。